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社區一堆住戶門前掛「柳條心型裝飾」 人妻一知背後含意臉紅了

聯合新聞網／ 綜合報導
用柳條編織而成的心型裝飾品十分常見，多被拿來掛在牆上或門上。 情境示意圖。圖／Ingimage
用柳條編織而成的心型裝飾品十分常見，多被拿來掛在牆上或門上。 情境示意圖。圖／Ingimage

用柳條編織而成的心型裝飾品十分常見，多被拿來掛在牆上或門上，不過你知道「柳條心型掛飾」背後還有其它含意嗎？外國就有一名人妻在網路論壇分享，某天意外發現社區裡好幾間房子門上都掛著心型裝飾品，數量多到讓她嚇了一跳，好奇詢問「這種裝飾品是最近的流行？」貼文一出，釣出不少內行人解釋背後意義，讓人妻忍不住臉紅，直呼「太令人害羞了」。

根據「鏡報（The Mirror）」報導，「柳條心型掛飾」曾流行於2010年代末，乍看之下有點像「鳥巢」，是一種經常被掛在客廳牆壁或大門上的裝飾品，近期又有再度流行起來的趨勢。

日前便有人妻在「Mumsnet」發文，她表示，某天外出辦事時，在社區走了約4.8公里後，觀察到許多鄰居大門上都掛了心型裝飾品，且幾乎都以柳條編織而成，直徑約30公分，數量多到令人難以忽視，好奇「這只是最近的流行，還是有其它用意？」而人妻在看到網友的解答後，也忍不住直呼「害羞」。

貼文曝光後，釣出不少內行人解答「柳條心型掛飾」的隱藏含意，「交換伴侶！」、「能與其他夫婦發生性關係的象徵」、「有花花公子的意思」、「妳顯然生活在一個『非常友好』的地區」。

不過，也有人認為，「柳條心型掛飾」只是最近的流行，不需要過度在意背後意涵，「以前有交換伴侶的意思，但現在顯然已經變成單純的流行裝飾品」、「我家裡有無數個心型小擺飾，前門上就有一個柳條心型花環」、「我去看房的時候，每個房間的牆上至少都有1個」、「它們無所不在，這現象已經存在一段時間了」。

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