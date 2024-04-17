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外國客瘋賞櫻！3月逾308萬人訪日創單月新高 台灣逾48萬人排名第2

中央社／ 東京17日綜合外電報導
圖為東京上野公園的櫻花。（路透）
圖為東京上野公園的櫻花。（路透）

日本政府觀光局（JNTO）今天表示，推估今年3月訪日外國客共有308萬1600人，超過2019年7月的299萬1100人，創調查以來單月新高紀錄。台灣在國家地區別以48萬多人排名第2。

日本放送協會（NHK）及朝日電視台報導，訪日外國客人數創單月新高的原因，除跟櫻花季訪日需求大增有關，日圓持續走貶也帶來一定影響。

這是日本從1964年開始調查以來，單月訪日外國客首度超過300萬人。

從國家或地區別來看，南韓以66萬3100人居冠、台灣以48萬4400人排名第2、中國的45萬2400人名列第3、美國以29萬100人排名第4。

日本政府觀光局表示，在進行調查的23個國家或地區中，有17個都創下3月新高紀錄。目前僅回復到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前約7成水準的中國觀光客，未來能回復到什麼程度受到關注。

另外，觀光廳公布今年1月到3月的訪日外國客消費金額速報值（尚未經修正及驗證就立即公布的數字）為1兆7505億日圓（約新台幣3673億元），跟疫情擴大前的2019年同期相比大增52%，創調查以來單季新高紀錄。

台灣人 日本 櫻花季 疫情 觀光局

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