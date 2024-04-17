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珊瑚礁恐全滅絕？ 白化現象全球大爆發

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
美國國家海洋暨大氣總署15日於聲明中指出，全球正經歷第四次大規模珊瑚白化。（Photo by Nico Smit on Unsplash under C.C License）
美國國家海洋暨大氣總署15日於聲明中指出，全球正經歷第四次大規模珊瑚白化。（Photo by Nico Smit on Unsplash under C.C License）

大規模珊瑚白化現象爆發，海洋暖化將導致珊瑚礁全滅絕？美國國家海洋暨大氣總署15日於聲明中指出，全球正經歷第四次大規模珊瑚白化，若再不重視生態保育，珊瑚礁滅絕恐失去四分之一的海洋物種棲息地。各國曾嘗試不同措施因應珊瑚白化，包括移植海洋中的珊瑚苗到更深、更涼爽的水域。

全球性珊瑚白化

當溫度變化導致珊瑚從其組織中排出維持生存的藻類時，白化現象就會對珊瑚構成威脅。然而，即使珊瑚白化已變得越來越明顯，但只有在一年當中，地球上各個主要海洋盆地（包括大西洋、太平洋和印度洋）都發生珊瑚白化，才會被稱作「全球性」珊瑚白化。

美國之音》報導，自2023年2月以來，超過54個國家及地區經歷嚴重的珊瑚白化，而這次宣布的全球珊瑚白化為10年來的第二次。

墨西哥國立自治大學海洋生態學家洛倫佐表示，如果海水溫度降溫，白化的珊瑚有機會可以恢復。美國國家海洋暨大氣總署觀察員曼澤洛則說，隨著世界海洋溫度持續暖化，珊瑚白化現象變得更加頻繁嚴重。

珊瑚礁面臨滅絕危機

《France24》指出，自2023年初以來，全球熱帶地區都證實珊瑚礁出現大規模白化現象，包括美國佛羅裡達州、加勒比海地區、巴西和熱帶太平洋東部地區。其中，澳洲大堡礁是世界上最大的珊瑚礁生態，也因海洋暖化受到嚴重的影響。

世界自然基金會 (WWF) 表示，全球約有8.5億人依靠珊瑚礁獲取食物、工作，並保護海岸線免受風暴和侵蝕，而珊瑚礁更為海洋生物提供避風港，有超過四分之一的海洋物種以珊瑚礁為棲息地。

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