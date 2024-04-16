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台女因輪椅電池登機遭拒 日政府：可用文件等確認

中央社／ 東京16日綜合外電報導
一名台灣女性身障旅客4月5日欲搭乘樂桃航空從日本返台時，被樂桃工作人員以「無法從外觀目視電動輪椅電池」為由拒絕登機。圖為113年3月所拍攝的樂桃航空客機。中央社
一名台灣女性身障旅客4月5日欲搭乘樂桃航空從日本返台時，被樂桃工作人員以「無法從外觀目視電動輪椅電池」為由拒絕登機。圖為113年3月所拍攝的樂桃航空客機。中央社

一名台灣女性身障旅客5日欲搭乘樂桃航空日本返台時，被以「無法從外觀目視電動輪椅電池」為由拒絕登機。日本政府今天說明可用文件或口頭申報確認電池，已通知各航空公司。

日本每日新聞日前報導，43歲台灣旅客林君潔因罹患容易骨折的罕見疾病先天性成骨不全症，所以平常都使用電動輪椅生活。她4月5日在日本沖繩縣那霸機場欲搭乘樂桃航空（Peach Aviation）航班返台時，在登機前被樂桃工作人員以「無法從外觀目視電動輪椅電池」為由拒絕登機，讓她認為遭受歧視對待。

日本放送協會（NHK）報導，雖然林君潔當時向樂桃航空工作人員表示，事前已將電動輪椅型式及電池種類等告知樂桃方面，但樂桃工作人員依舊基於要求當場確認電池的公司內部規定做出判斷。

樂桃航空方面除了向林君潔致歉，也負擔林君潔改搭其他航空公司返台的機票費用。

日本政府國土交通省表示，根據日本航空法標準並沒有要求一定要當場確認電池本體，也可以利用文件或口頭申報進行電池確認，4月15日已將這項規定通知各航空公司。

日本國土交通大臣齊藤鐵夫今天在內閣會議後記者會上說，有關電動輪椅電池的確認方法及對旅客的說明方式等，將從合理關懷身障人士的角度出發，對這次樂桃航空因應作為進行釐清，並採取必要指導等作為。

樂桃航空方面表示，將基於國土交通省發出的通知來檢討因應作為。

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