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社福機構運營人泯滅良心！性侵「重度智力障礙少女」還將過程偷拍保存

聯合新聞網／ 綜合報導
64歲的社福機構社長塩本，竟性侵運營單位內患有重度智力障礙的未成年少女。示意圖／ingimage
64歲的社福機構社長塩本，竟性侵運營單位內患有重度智力障礙的未成年少女。示意圖／ingimage

日本驚傳泯滅人性的性暴力案件，今年64歲的塩本裕治，因性侵和猥褻患有重度智力障礙的未成年少女而遭警方逮捕。

綜合日媒報導，大阪府警於15日以性侵、非法偷拍性行為影片等罪行將塩本裕治逮捕，塩本經營一家收容、提供身心障礙者住宿的社福機構（障害者グループホーム），旨在讓身心障礙者們在相對友善的環境下達成自主生活的目標。

但身為社福機構社長的塩本卻濫用權力，性侵了該機構內的一名重度智力障礙未成年少女，並在被捕後拒絕認罪，堅稱兩人是「合意性行為」。

日本警方表示，去年9月，塩本闖入該名受害10多歲少女的房間，對她進行性侵，並將過程以手機拍下，直到少女與機構內其他工作人員進行諮商時，這起性暴力犯行才被其他職員察覺。

塩本在2月、3月的時候，也曾涉嫌闖入這位受害女生與另一位20多歲的女子房間內，意圖進行性犯罪而被捕，這次的事件已是他第3次遭到警方逮捕。

大阪府警方公告，目前塩本已被收押，在他的手機中，發現塩本持有數部疑似性侵受害女性的影片與多張照片，警方正在詳細調查他的犯罪行為。

然而塩本被捕後拒不認罪，他堅稱所有照片、影片都是在當事人知情的狀況下拍攝，也沒有強迫性行為，都是「雙方同意下做的」。

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