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日死囚狀告執刑告知方式違憲 地方法院裁定駁回

中央社／ 東京15日專電
日本2021年有2名死囚認為囚犯在處決當天才被告知要執刑，主張此作法違憲，向國家提起訴訟，要求賠償精神損失費2200萬日圓。此案今天遭到大阪地方法院裁定駁回。這是日本首次針對死刑的「告知方式」做出判決。示意圖，非新聞當事人。圖／ingimage
日本2021年有2名死囚認為囚犯在處決當天才被告知要執刑，主張此作法違憲，向國家提起訴訟，要求賠償精神損失費2200萬日圓。此案今天遭到大阪地方法院裁定駁回。這是日本首次針對死刑的「告知方式」做出判決。示意圖，非新聞當事人。圖／ingimage

日本2021年有2名死囚認為囚犯在處決當天才被告知要執刑，主張此作法違憲，向國家提起訴訟，要求賠償精神損失費2200萬日圓。此案今天遭到大阪地方法院裁定駁回。這是日本首次針對死刑的「告知方式」做出判決。

日本2名判死囚犯於2021年向大阪地方法院提起訴訟。他們在起訴書中表示，他們並非要求政府暫緩執行死刑，而是目前制度讓死囚在受死當天才獲得告知，「讓人沒辦法做好心裡準備，無法有尊嚴地迎接死期」，屬於違憲，並要求2200萬日圓賠償金（約新台幣463萬元）。

日本目前執行死刑時，會在行刑之前1至2小時通知死囚本人，但不會提前通知死囚家人。這種「當日告知」的做法並沒有法律明文規定，只是法務部在行政上的執行方式。

產經新聞報導，直到昭和50年（1975年）左右，日本仍採取前一天告知即將行刑的「事前告知」方式，雖然這麼做可以讓死囚和家族見上最後一面，但曾經發生在行刑前一天通知死囚，結果死囚自我了斷的情況，因此改成行刑之前1至2小時才告知。

日本政府先前在國會答詢，以及法務大臣在記者會上曾回答，「當日告知是為了避免死囚情緒不穩定」。

死囚主張，日本的當日告知方式，讓死囚無法行使刑事訴訟法當中「對執行刑罰提出異議」的權利，違反日本憲法第31條「不經法律規定的手續，不得剝奪任何人的生命或自由，或科以其他刑罰」。

他們也主張，相較於美國的死刑制度會在行刑數天之前告知死囚本人，日本的做法違反國際人權公約，多次被聯合國人權事務委員會要求改善。而且當日告知讓人沒時間思考「如何面對死亡」，有損身為人類的尊嚴。

日本政府則主張，「在行刑之前1至2小時告知其實也並非必要，就算是當天立即帶到刑場，在執行上也沒有問題」。

大阪地方法院今天裁定，「原告的主張不允許死刑依照現在的執行方法行使，等同於取消或更改刑事判決」，因此予以駁回。

裁判長橫田典子表示，基於「死囚的心情穩定以及順利執行死刑」，當天才告知的做法具有一定的合理性，裁定沒有違憲。

日本 死刑 死囚

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