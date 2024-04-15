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小超市起家 周怡華加拿大打造台灣「食」力王國

中央社／ 溫哥華14日專電

若在加拿大想品嚐台灣食品，第一個想到的一定是國華超市。國華超市董事長周怡華從一家小超市開始做起，歷經30年，成為加拿大最大台灣食品代理商，讓純正台灣味飄揚整個加拿大。

周怡華1993年移民加拿大，白手起家要養活一家人，她決定在多倫多開超市Yihua Fruit Market，以賣蔬果鮮花為主，進口一些台灣零食，手藝好的婆婆媽媽們自家烘培的台式點心也在她店裡寄賣。

那個年代很難在海外吃到正宗台灣味，她商店雖小，賣的台灣食品卻很道地，在「好康道相報」的感染力下，很快成了台灣鄉親常愛逛街採買之處。

1995年周怡華成立「國華台灣食品公司」，當初那家僅2000平方英尺（約56.21坪）的小店面也搬遷至更大的店鋪；而後她在大多倫多的「小台北」區開設第二間門市；2005年轉型為批發商，將更多貨源鋪向加拿大各省分；2010年國華在大溫哥華地區開設新門市，東西岸喜歡台灣食品的人都可以輕鬆找到心頭好。

過去十幾年，多倫多和溫哥華兩大城市的移民結構明顯改變，湧入更多來自中國大陸和東南亞移民，很多零售商紛紛調整市場策略。但周怡華一點也沒有動搖，仍然堅持初衷，不賣任何非台灣的商品。她說：「我們不是實力雄厚的財團，小本經營的超市需要有特色，我認為『只賣台灣貨』就是最大賣點，逛一趟國華等於繞了台灣一圈。」

她說，台灣美食在全世界擁有高知名度，有絕佳的品質保證，因此純台灣味會讓顧客自在放心。「顧客們走進我的店，可以安心挑選任何他喜歡的商品，不需要檢查商品的產地。」

超級愛台灣的周怡華是最賣力的食品推廣大使，國華常常舉辦食品主題展，這幾年更結合台灣各縣市政府，一起推銷當地農漁產品和人文生態，與加拿大主流社會搭起交流橋梁，更多加拿大人認識台灣各地方的文化風情。

隨著「台灣」名氣變得更大，更多非台裔民眾來光顧國華，周怡華也慢慢摸索不同族裔喜歡的台灣味道。「日本顧客很喜歡台灣水果和台灣甜點；香港顧客則喜歡尋找老台灣味道。」去年引進一款來自高雄、古法製作的鹹檸檬醬，就成了香港人追捧的商品，1200罐迅速銷售一空。

看似一路順遂的周怡華，其實遭逢過人生黑暗時期。她的丈夫1999年腦溢血驟然離世，之後不久父親往生，她於2005年發現患乳癌，但她憑著堅定的信仰和毅力度過重重難關。「我沒有時間沮喪放棄，因為我有兩個孩子、有許多員工和他們的家庭都依靠著我，我相信上帝有最好的安排，如此的苦難淬鍊，不是要擊退我，而是讓我更精進。」

30年前貨架上只有幾十種台灣食品的規模，一步一腳印下，如今國華有4000多種台灣商品，吃的用的全都找得到。

周怡華正籌備於大溫哥華地區開設第2間門市。她笑說：「台灣實力名揚世界，我的『食』力王國自然也要不斷茁壯。」

加拿大 多倫多 超市

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