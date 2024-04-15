快訊

奪命瞬間曝！皮卡車轉彎未禮讓 婦走斑馬線「兩度遭輾」爆頭亡

要柯文哲想清楚 趙少康：三角督結果只會保送民進黨

大樹董座：台灣藥局密度世界第一 藥師起薪喊到10萬

越南河內空污嚴重 全年僅5%時間品質良好

中央社／ 河內15日專電
根據空氣品質監測結果，越南首都河內市的細懸浮微粒（PM2.5）濃度逐年上升。圖攝於3日下午3時30分，空氣品質指標（AQI）達「不健康」程度。（中央社）
根據空氣品質監測結果，越南首都河內市的細懸浮微粒（PM2.5）濃度逐年上升。圖攝於3日下午3時30分，空氣品質指標（AQI）達「不健康」程度。（中央社）

根據空氣品質監測結果，越南首都河內市的細懸浮微粒（PM2.5）濃度逐年上升。其中，2022年全年只有5%的時間空氣品質達到良好水準，籠罩在空污下已成河內市民日常。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，來自環境監測與模擬研究中心（CEMM）的金文征（Kim VanChinh）表示，河內市飽受PM2.5、懸浮微粒（PM10）以及臭氧、二氧化氮等污染，這些污染物都會刺激呼吸系統。

金文征引述美國大使館空氣品質監測站的數據指出，2021年河內市有9.6%的時間空氣品質達到良好水準，到了2022年僅剩下5%。

河內市政府於3月曾表示，河內市2018年至2020年期間的PM2.5年平均濃度是國家標準的2倍。河內市在2019年有約3成時間的空氣品質都位在不健康的水準。

環境專家表示，空氣污染物主要有以下來源，包括車輛、工業活動、生物燃料、農業生產等，其中交通是PM2.5最大的排放源，大約占5至7成。

河內市當前目標就是到了2030年，全年至少75%的時間空氣品質能達到良好水準。

迄今，河內市並未全面列出所有的排放源，但一份環境報告顯示，河內市正在面臨空氣污染問題，主要由PM2.5引起，將會影響民眾健康並造成經濟損失。

河內市每年平均有超過1000起因心血管疾病而住院案例，以及約3000起因呼吸系統疾病而住院案例，分別占住院人數1.2%及2.4%。

河內市共有約900萬人口，40%人口住在市區。河內市共17個工業園區、約有1300個工藝村、超過700萬輛摩托車及60萬輛汽車。

PM2.5 空氣品質 越南

延伸閱讀

加強對越南的承諾 蘋果CEO庫克今飛抵河內訪問兩天

男砸近百萬迎娶越南嫩妻 煞到她「阿姨」氣走新娘

越南胡志明市美食推薦！ 8間越南必吃，經典越式早餐、米其林一星餐廳

越南警方查獲海洛因184塊準備運往台灣 初步拘留3名涉案嫌犯

相關新聞

澳洲雪梨殺傷事件6死，兇手可能鎖定女性

澳洲雪梨購物中心在4月13日發生殺傷案件，一名40歲男性 Joel Cauchi 持刀襲擊購物中心的路人，造成6人死亡，最後被趕到現場的警方當場擊斃。事件包括兇手在內，共7人死亡，其中6名被害人裡有5人為女性，澳洲警方的初步調查表示，研判兇手原先是鎖定女性和兒童下手，但具體動機尚待釐清。

越南河內空污嚴重 全年僅5%時間品質良好

根據空氣品質監測結果，越南首都河內市的細懸浮微粒（PM2.5）濃度逐年上升。其中，2022年全年只有5%的時間空氣品質達...

贏也會出事？南韓進步派選舉大勝，但領袖們官司纏身恐被關

這回南韓國會選舉，李在明所領軍的進步派共同民主黨（簡稱民主黨），囊括了300席的175席，持續優勢過半，曹國領導的祖國革新黨，也在創建短短3個多月，單靠著不分區政黨票，橫掃12席。這意味著，尹錫悅政權與愛將韓東勳領軍、僅獲108席的保守派執政黨國民力量，將大受牽制。而激烈選戰背後，存在更多隱憂……。

嬌生兒童止咳糖漿疑檢出毒素 南非等3國勒令回收

南非衛生監管單位今天表示，在嬌生公司（Johnson &Johnson）的兒童止咳糖漿檢測出高含量二甘醇後，目前正從市面...

陸製品質引關注！印尼雅萬高鐵暴雨積水「成小河」 網諷：中國製造不意外

印尼社群媒體近期流傳一段雅萬高鐵車廂走道積水的影片，指出列車在行經萬隆時因暴雨漏水，導致車廂地板上積水。雅萬高鐵營運公司...

他為照顧雙親果斷離職…哥嫂爭千萬財產 強逼父親寫遺囑還公證

當家中長輩逐漸衰老，下一代的子女勢必得面對照護家人、財產分配的問題，在過程中因為「貪婪」而引發爭執的案例並不罕見。最近有日媒報導，一位50多歲的男性因要照顧年邁的雙親，毅然決然辭掉工作，然而在某次因病住院期間，他的哥嫂卻因覬覦父親名下共8000萬日圓（約新台幣1691萬元）的財產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。