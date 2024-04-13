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南韓旅館驚傳離奇命案！2女遭勒斃 涉案2男墜樓身亡

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
南韓京畿道坡州市野塘洞一處旅館內外10日驚傳4屍離奇命案。取自YouTube
南韓京畿道坡州市野塘洞一處旅館內外10日驚傳4屍離奇命案。取自YouTube

南韓京畿道坡州市野塘洞一處旅館內外10日驚傳離奇命案，2名男子從大樓墜落身亡，2名女子則被發現勒斃房內，且其中1人身上有刀傷。

MBC報導，4名男女年齡均20多歲，其中1名女子於9日被家屬通報失蹤後，警方10日循線追查到坡州旅館並和1名涉案男子交談，未料警察轉身下樓調閱監視器時，2名男性全都墜樓身亡。

南韓國立科學搜查研究院屍檢報告顯示，2名女子死因是遭到勒斃，其中1人身上有刀傷，但由於沒有明顯出血，很有可能是死後才造成，此外還發現2女手腕遭到束帶綁住。

據了解，最初被通報失蹤的女子和1名涉案男子互相認識，另名女性則是看到招聘資訊後前來旅館，未料雙雙遭殺害。

警方透露，現場尚未發現任何性犯罪或毒品犯罪的跡象，目前還在搜索2名女死者的手機。

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南韓 命案 失蹤 監視器

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