陪馴象師老爸上工…17歲少年慘遭大象「捲起重摔」猛踩身亡
孟加拉一名17歲少年11日跟著擔任馴象師的父親前往動物園上班，未料疑似因為大象對他不熟悉，竟直接用象鼻將他捲起重摔、瘋狂踩踏，導致少年傷重不治。
每日星報報導，孟加拉國家動物園園長Mohammad Rafiqul Islam Talukder證實，事件發生於11日上午11時左右，馴象師阿里（Azad Ali）帶年僅17歲的兒子札希德（Zahid）一起進入大象圍欄，突然間五頭大象中的其中一頭，對札希德發動攻擊。
園長說，大象用鼻子將札希德捲起後再用力重摔到地面，接著又猛力踩踏，而當時阿里騎在象背上卻依然無法阻止，最終札希德躺在地上一動也不動，隨後被緊急送往醫院，但在途中就傷重不治。
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