網紅占星師疑憂日食、末日…先殺男友再推2女兒跳車 隨後撞樹身亡

美國加州發生倫常慘案，釀成3死1傷。1名人母先刺死前空軍同居男友，繼而帶同2名分別8個月大和9歲女兒上車，沿高速公路狂飆，其間懷疑親手將女兒推下車。人母最終撞樹斃命，女嬰同樣當場死亡，女童則送院治理，警方正調查案件。

34歲女疑兇約翰遜（Danielle Cherakiyah Johnson）育有2名分別8個月大和9歲女兒，正和丈夫辦理離婚手續，她和29歲男友錢尼（Jaelen Allen Chaney）交往約3年，一家人約年半前在住在洛杉磯的伍德蘭希爾斯（Woodland Hills），合租豪華住宅，該處1房月租起碼5,000美元（約新台幣16萬元）。涉案家庭過往沒有家暴紀錄。

約翰遜一向沉迷占星術，她在社交平台X（前稱Twitter）自稱是「占星家」和「靈氣大師」，吸引約10萬人追蹤，她最近在X表達對日食和世界末日的擔憂，呼籲其他人「做好防備，把你的心放在正確的地方」、「保持堅強」。至於錢尼，據了解，他是美國退伍空軍軍人，擔任高級飛行員等職務，不時在facebook上傳性格照片。

本月8日凌晨4時許，1輛深色保時捷休旅車沿405高速公路往雷東多海灘（Redondo Beach）方向狂飆，車速超過每小時100公里，繼而猛撞十字路口的大樹。警方到場證實女司機正是約翰遜，當場死亡，最初以為是一場奪命車禍，經調查後發現案中有案。

當日凌晨3時許，約翰遜和錢尼因事在家中發生爭執，繼而用刀刺死錢尼，其9歲女兒目擊過程。女兒尖叫聲驚動鄰居了解，見到事發處門被打開，走廊有血迹，錢尼臉部朝下，倒在地上滿身是血，但屋內無其他人，鄰居大驚報案。

原來約翰遜嘗試將男友屍體拖出住家，但事敗放棄，又將屍體拖回廚房，並將2名女兒推入該輛保時捷休旅車，然後開車駕駛。她途經405高速公路時打開車門，要求女兒跳下車，長女緊抱胞妹堅拒，懷疑被母親強行推走，2姐妹繼而跌在公路上，當中女嬰被其他煞車不及的車輛輾斃，女童同樣受傷，約翰遜未停車，反而繼續狂飆，最終撞樹斃命。

警員在路肩找到該對姐妹，女嬰遺體送往法醫剖析，女童則送院治療，目前交由當地兒童和家庭服務部門照顧。洛杉磯警察局、衛生防護中心和雷東多海灘警察局展開聯合調查行動，人員上門跟進，在案發單位內發現塔羅牌，正調查疑兇犯案動機，呼籲有相關資訊提供的人士請致電調查人員。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

延伸閱讀：

68歲母不懂用遙控器 遭逆子揮刀插左胸慘死 家暴殺人案震驚全台

恐怖命案！不爽同事偷喝橙汁 暴躁男擸菜刀捅死洩憤 當場被捕

文章授權轉載自《香港01》