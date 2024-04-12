快訊

爆「有比黃子佼更過分的人」頻被問是誰？葛斯齊稱交叉比對舊聞便知

黃子佼獲緩起訴連綠委都說無法接受 北檢4點聲明回應

台南3歲女童過斑馬線遭撞死 女駕駛與家屬調解成立獲緩刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影╱攝影師捕捉萬隻小企鵝從15公尺冰崖上跳水！前所未見的震撼畫面曝

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
帶頭小企鵝大膽往水裡跳，無助地拍動幾下翅膀後，成功落水並濺起水花。取自YouTube
帶頭小企鵝大膽往水裡跳，無助地拍動幾下翅膀後，成功落水並濺起水花。取自YouTube

企鵝不會飛，但卻無所畏懼。國外一名攝影師在南極拍到成群結隊的小企鵝勇敢從15公尺高（約5層樓高）懸崖上一躍而下，第一次下水在冰冷的南極海域游泳。

屢獲殊榮的《國家地理》頻道電影攝影師格雷戈里（Bertie Gregory）在南極半島上耐著低溫長達兩個月，追蹤了逾萬隻國王企鵝動向，並用鏡頭捕捉牠們前所未見的行為。

格雷戈里說，「當牠們第一次游泳時，還羽翼未豐。通常會從1或2英尺（約30或60公分）高的海冰往下跳，但這群小企鵝卻結隊移動至另一個地方。」

他接著說，「於是我派出無人機，跟上前看看發生了什麼，然後發現牠們擠在50英尺（約15公尺）高的巨大冰崖邊。牠們開始一個接一個地從這座冰崖上跳下來，第一次在南冰洋游泳。」

國家地理頻道發布的影片顯示，數百隻小企鵝列隊，搖頭晃腦地走向令人深畏的懸崖邊。

當牠們猶豫地一寸寸靠近崖邊時，一隻帶頭的小企鵝突然一躍而下，無助地拍動翅膀後，最終落水並濺起水花，幾秒鐘後可見牠安全地悠游水中。

此後，後面成群的小企鵝們也有樣學樣，跟著往水裡跳，畫面相當震撼。

格雷戈里說表示，令他感到震驚的是，「牠們不僅活了下來，浮出水面時似乎在說『我會游泳了！』，這是牠們生平第一次游泳。」

格雷戈里捕捉到的精彩畫面首度曝光小企鵝從懸崖上跳水的模樣，而此畫面也將收錄在國家地理頻道艾美獎得獎系列節目的《企鵝之謎》中，將於2025年的世界地球日（4月22日）首播。

後面成群的小企鵝們也有樣學樣，跟著往水裡跳。取自YouTube
後面成群的小企鵝們也有樣學樣，跟著往水裡跳。取自YouTube
有攝影師在南極拍到成群結隊的小企鵝勇敢從15公尺高（約5層樓高）懸崖上一躍而下。取自YouTube
有攝影師在南極拍到成群結隊的小企鵝勇敢從15公尺高（約5層樓高）懸崖上一躍而下。取自YouTube

企鵝 南極

延伸閱讀

全中運／從田徑跨足輕艇 旱鴨子江欣瞳獨攬4金

時尚品牌Saint Laurent產業解密 推Podcast對話攝影大師

第一眼看還以為全裸！科勒卡戴珊「肉色泳裝視覺太震撼」沒仔細看還以為是誰脫光光在游泳

台灣盲人重建院社大開課 教視障者游泳挑戰潛水

相關新聞

影╱攝影師捕捉萬隻小企鵝從15公尺冰崖上跳水！前所未見的震撼畫面曝

企鵝不會飛，但卻無所畏懼。國外一名攝影師在南極拍到成群結隊的小企鵝勇敢從15公尺高（約5層樓高）懸崖上一躍而下，第一次下...

凱特「勇敢抗癌」受歡迎度飆英王室第一！傳哈利懷念嫂嫂情誼

英國凱特王妃上月公布自己正在抗癌的消息，希望社會大眾給予時間、空間和隱私，一舉消除外界對於她先前神隱的謠言。輿觀（You...

遠方 EP139｜日本夫妻同姓制度合憲 未來恐剩單一姓氏？

台灣的第一大姓氏是陳，人口佔比約十分之一；而在日本，佐藤則是第一大姓，在夫妻同姓氏的制度下，有學者推估，未來的日本可能會變成滿街都是佐藤先生、佐藤小姐，真有可能嗎？日本民法約束夫妻同姓制度，引發民怨兩度聲請大法官釋憲，還受到聯合國關注，對企業和個人帶來哪些困擾，這集遠方，邀請到前駐日特派記者蔡佩芳，分享在日本的觀察。

感嘆「人生苦短」？75歲英王查理向哈利梅根遞橄欖枝 只為見孫子女

英媒報導，正在治療癌症的英王查理三世打算向哈利與梅根遞橄欖枝，今年夏天要在蘇格蘭巴摩拉城堡（Balmoral Castl...

這次不再爆料王室！哈利與梅根又為Netflix製作2檔新節目

已出走英國王室的哈利王子和妻子梅根，正在為網飛（Netflix）製作2檔新節目，但這次不再砲轟王室，而是聚焦

北海道海岸湧上萬沙丁魚群⋯居民一釣100條 網憂：地震或天災前兆

去（2023）年12月，日本北海道函館市發生數以萬計的沙丁魚與鯖魚被海浪沖上了戶井漁港附近的海灘，範圍超過了一公里，引起各地的關注。近日，北海道石狩灣新港海岸又出現驚人數量的沙丁魚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。