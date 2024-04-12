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北海道海岸湧上萬沙丁魚群⋯居民一釣100條 網憂：地震或天災前兆

聯合新聞網／ 綜合報導
大量沙丁魚屍體被沖上岸。圖／翻攝自日本HTB北海道新聞
大量沙丁魚屍體被沖上岸。圖／翻攝自日本HTB北海道新聞

去（2023）年12月，日本北海道函館市發生數以萬計的沙丁魚與鯖魚被海浪沖上了戶井漁港附近的海灘，範圍超過了一公里，引起各地的關注。近日，北海道石狩灣新港海岸又出現驚人數量的沙丁魚，有網友擔憂是大地震的前兆。

根據日本HTB北海道新聞報導，10日在石狩灣新港海岸可以看到海裡有大量的沙丁魚，罕見景象讓不少居民前往釣魚，有市民表示釣到約100條的沙丁魚，收穫頗豐！也有漁民提到「這很不尋常，我以前從未見這樣的情景」，他認為這對漁民來說相當麻煩，因為沙丁魚太多塞滿漁網，反而捕獲不到其他魚類。

大量沙丁魚聚集在沿岸。圖／翻攝自日本HTB北海道新聞
大量沙丁魚聚集在沿岸。圖／翻攝自日本HTB北海道新聞

對此一現象，北海道中央水產實驗站研究主任山口浩志指出，沙丁魚偏好10°C以上水溫的水域，本來不應出沒在冬季的北海道，但因為今年冬天的水溫較高，才使大量沙丁魚沒有返回南方，滯留在北海道周圍海域港口或被沖上岸。

除此之外，北部的留萌市増毛港自3日起也出現了成群的沙丁魚聚集和漂浮的屍體，據留萌市稱，他們自4月8日開始進行回收工作，目前已經處理了重達1.4噸的沙丁魚屍體。

許多網友看到北海道突現大量沙丁魚，富山灣也出現了史上數量最多的螢光烏賊，紛紛表示這些異常景象可能與最近頻繁的地震有關。有人分享以前養的魚某天突然瘋狂游來游去又跳出魚缸後死掉，幾天後就發生了宮城大地震，也有人認為即使不是地震，也有很大機率是有其他天災要準備發生的跡象，千萬不能鬆懈。

北海道 地震 日本 漁民

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