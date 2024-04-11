當年差點拒演《捍衛戰士》？ 揭密湯姆克魯斯出道40餘年的幕後故事

「阿湯哥」湯姆克魯斯如何能在好萊塢屹立不搖40餘年？電影《捍衛戰士》系列締造許多經典，但阿湯哥為什麼一開始拒絕演出？

一直以來，幾乎只要是「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）主演的作品，就絕對是票房保證，這仰賴的除了是他居高不下的個人魅力，其敬業的精神、身體力行的典範、絕對一絲不苟的堅持更是關鍵──他幾乎能說是好萊塢最具優秀典範的完人，對粉絲的親切和照顧，更是令人佩服不已。

究竟，1981年出道的他，如何能在好萊塢屹立不搖40餘年？他的精神絕對值得你我學習。

湯姆克魯斯出道超過40年，演出無數膾炙人口的好萊塢大片，近年以《捍衛戰士：獨行俠》（Top Gun: Maverick）再次席捲全球，不但榮獲坎城影展特別頒發的終身成就榮譽金棕櫚獎，更以超過10億美金的票房奇蹟，60歲再創生涯最賣座電影，寫下無人能匹敵的影史紀錄。

九零年代阿湯哥開創了好萊塢動作傳奇之作《不可能的任務》系列。杰德影音

湯姆克魯斯曾說，「製作電影的意義在於我全力以赴，這就是我努力工作的原因，我總是告誡年輕一輩的演員要對自己負責，這不是很難，你要為自己每個收到報酬的工作負責任。」

然而，阿湯哥也沒有打算放慢腳步，身為特技狂人的他，還大動作宣布將與NASA合作「上太空」拍攝新片，消息一出讓全球影迷驚嘆不已，即使已有億萬身家與舉世榮耀，阿湯哥仍不斷挑戰自己的不可能，只為了要給影迷難忘的頂級娛樂。

《成名之旅》揭開阿湯哥幕後不為人知的精彩故事

湯姆克魯斯年輕時的帥氣，迷倒許多少男少女。杰德影音

在Global Trekker探索世界頻道中，首播主打節目《成名之旅》（Artist To Icon），將揭露流行巨星的成名之路，以及其背後不為人知的故事。從奧斯卡影星茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）、湯姆漢克斯（Tom Hanks），西洋天后惠妮休斯頓（Whitney Houston）到票房巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise），帶領觀眾了解巨星誕生的種種歷程。

湯姆克魯斯的演藝生涯從1980年代展開，出道短短3年便以《保送入學》（Risky Business）在好萊塢聲名大噪。曾經合作過的資深演員比利凡贊德特（Billy Van Zandt）更在節目中透露，有一次與阿湯哥在紐約用餐時，發現沿路引起轟動，癱瘓街頭，全都是注視的目光，才嚇得驚覺身旁同事湯姆克魯斯的名氣有多麼驚人。

《保送入學》的選角指導南西克洛柏（Nancy Klopper）更大讚，「我看過很多演員年輕時就成為偶像，然而其中只有湯姆克魯斯，可以說是最拿捏得宜的。」

阿湯哥本來其實拒絕演出《捍衛戰士》，調整劇本後才點頭答應

在80年代中期，籌備《捍衛戰士》（Top Gun）的兩名製作人找上阿湯哥，但沒想到阿湯哥看完劇本後，卻認為這和製作人的前一部作品《閃舞》（Flashdance）如出一轍，更稱其為空中版的《閃舞》，因此拒絕演出。

曾撰寫阿湯哥傳記的作家艾美妮可森（Amy Nicholson），在節目中也透露當時阿湯哥與製作人達成協議，若能在兩個月的時間為其量身調整劇本，他才願意出演。

《捍衛戰士》的空前成功，也讓阿湯哥在演藝之路探索更多可能性，包括在與布萊德彼特（Brad Pitt）合演的《夜訪吸血鬼》（Interview with the Vampire）詮釋有別以往的陰沉形象，兩大男神世紀同框展現好感情，甚至紅到被拱為男男情侶。

親自擔綱製作人，阿湯哥的敬業精神令人敬佩

90年代中期，他也開始嘗試擔任製作人，開創了好萊塢動作傳奇之作《不可能的任務》（Mission: Impossible）系列，更曾以《征服情海》（Jerry Maguire）裡精彩的演出提名奧斯卡影帝，證明其能屈能伸的演技。

阿湯哥親自上陣的敬業精神也是為人津津樂道，與他合作過的特技指導韋德伊斯威特（Wade Eastwood）讚歎，「他總是充滿自信，並試圖帶給觀眾最佳的演出。」更不忘打趣地說，「如果他不是個明星，鐵定會成為特技演員。」足見阿湯哥對於演藝事業的投入與熱忱。

一直以來，湯姆克魯斯最奉獻的精神，體現在他絕不用替身的特技工作中，他總是希望自己能親自出演那些高難度的動作，因此造就了《不可能的任務》中最極致的呈現，就連《捍衛戰士》裡，他也是親身開著戰機，盡情翱翔於天際。

阿湯哥從不遲到，警惕自己「永遠不要滿足於現狀」

阿湯哥對於演藝事業的投入與熱忱非常巨大。杰德影音

對於這樣的堅持，他說，「當我是個年輕演員的時候，人們總是試圖在我知道自己之前定義我什麼，但我非常清楚我的想法，演戲是我最喜歡的事情、我希望我能永遠做下去，這種認真的精神讓觀眾知道我不會輕易離開這個舞台。」

任何人都可以從湯姆克魯斯身上學到的成功經驗，絕對是他對工作的投入程度，雖然他已經是個舉世聞名的巨星，但他其實從來沒有遲到過，每天依然像他剛出道時一樣努力。

他說，「我不喜歡遲到、這是我的生活方式，這是每個人都需要擁有的心態和態度。」也許對某些人來說，取得成功後便會選擇安定下來，但湯姆克魯斯不是這樣，「你必須經常保持飢餓感，擁有對事物的求知慾，就算做了好幾年，也依然要保持初衷和新鮮感，永遠不要滿足於現狀。」

《成名之旅》聚焦天王天后的誕生之路，讓觀眾用嶄新的視野認識大明星們的成名篇章。於Global Trekker探索世界頻道獨家播出。

（本文出自2024.04.10《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）