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男子慘遭13隻比特犬圍攻撕咬5分鐘 鑽狗籠躲避仍失血身亡

香港01／ 撰文：田中貴
庫珀留下3名女兒，需要經濟援助，庫珀父親在GoFundMe網站為3名孫女籌款。圖／GoFundMe網站圖片
庫珀留下3名女兒，需要經濟援助，庫珀父親在GoFundMe網站為3名孫女籌款。圖／GoFundMe網站圖片

美國發生大群比特犬咬死主人奪命意外。1名在自家後院設狗舍繁殖比特犬售賣的男子，早前晚上被自己養的13隻比特犬襲擊，歷時起碼5分鐘，身體多處受傷，即使逃入狗籠暫避，但最終失血過多當場死亡。當局接走所有比特犬，安排人道毀滅，正調查案件。

35歲男死者庫珀（Dominic Cooper）和家人住在洛杉磯，一直在自家後院繁殖狗隻出售維生，過往相安無事，意外發生時，他正飼養13隻比特犬。

外媒報導，2月16日晚上約7時，庫珀走入後院，突然遭到群犬圍攻，過程持續5至6分鐘，庫珀負傷逃到狗籠暫避。監視器拍到他表現疲倦，大約12分鐘后沒有反應，其遺體翌日才被發現。法醫事後進行驗屍，相信死因是失血過多，雖然沒有傷到重要部位，但四肢都有傷痕，傷口有0.6至1.9公分深。

庫珀生前好友接受外媒訪問時透露，庫珀不是被直接咬死，而是被其中1條狗咬傷了腿部動脈，逃到狗籠時才因失血過多死亡。他知道庫珀在後院繁殖狗出售，做法常引來非議，可能因環境擁擠等因素，狗群或出現行為及健康問題。

13隻比特犬被已動物管理人員帶走，隨後安排人道毀滅。圖／擷自網路影片
13隻比特犬被已動物管理人員帶走，隨後安排人道毀滅。圖／擷自網路影片

13隻比特犬被動物管理人員帶走，隨後安排人道毀滅，當局表示，將會進行徹底調查，確保社區和動物的安全和福祉。

庫珀過世後留下3名女兒，需要經濟援助，庫珀父親在GoFundMe網站為3名孫女籌款，目標籌得2萬美元（約64萬新台幣），並會將款項放入其信託基金，目前已有熱心1人總共捐出1.5萬美元（約48萬新台幣）。

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文章授權轉載自《香港01》

比特犬 洛杉磯 美國

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