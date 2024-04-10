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「鳥事」連連...東京民眾被黑尾鷗吵到徹夜難眠 衣物被糞便襲擊超崩潰

中央社／ 東京10日綜合外電報導
黑尾鷗近年常在日本東京都內東京灣與隅田川附近地區的大樓與公寓等地築巢，當地政府頻頻接獲民眾抱怨遭鳥叫聲與糞便「騷擾」，甚至有民眾因此「徹夜難眠」。圖／聯合報系資料照
黑尾鷗近年常在日本東京都內東京灣與隅田川附近地區的大樓與公寓等地築巢，當地政府頻頻接獲民眾抱怨遭鳥叫聲與糞便「騷擾」，甚至有民眾因此「徹夜難眠」。圖／聯合報系資料照

黑尾鷗近年常在日本東京都東京灣與隅田川附近地區的大樓與公寓等地築巢，當地政府頻頻接獲民眾抱怨遭鳥叫聲與糞便「騷擾」，甚至有民眾因此「徹夜難眠」。

日本「讀賣新聞」報導，東京都江東區1名男子經營的診所位在隅田川附近，他提到近年來聚集在當地的黑尾鷗就厭煩地說：「一想到今年又要聽到吵雜的鳥鳴聲在大樓之間迴盪以及遭遇大量的鳥糞，就覺得累人。」

黑尾鷗數年前起飛到隅田川附近，不管白天或夜晚常發出鳥叫聲，讓居民不堪其擾。民眾指出，「有人因此身心俱疲，嚴重影響居民生活環境」。

根據江東區公所，確認大量黑尾鷗飛至當地是2015年的事情，且牠們偏好棲息在約10層樓高的綠化建築物屋頂，因此鳥巢與鳥蛋也常出現在這些地方。

江東區公所調查，接獲相關陳情的數量從2014年度的3件，暴增到2022年度的197件，陳情內容包含「鳥糞弄髒洗好的衣物」，或是「因為尖銳的鳥叫聲徹夜難眠」。

由研究野鳥專家組成的「都心黑尾鷗研究會」等單位研判，黑尾鷗喜歡棲息在隅田川周邊，是因為附近高樓距離河水非常近，可能跟喜好的棲息環境相似有關。

東京都環境局處理相關業務的人員對此嘆氣地說：「起初是為了考量環境（推動綠化高樓層建築物），不過現在這些建物卻成為黑尾鷗築巢的地點。」

除了江東區之外，東京都墨田區、台東區、中央區、千代田區也出現被黑尾鷗影響的案例。都政府從各區公所蒐集資訊後，2021年度開始與專家研議因應對策。

根據日本的法規，鳥巢並非生物，因此建物的管理者等人可以摘除，不過「鳥獸保護法」禁止隨意捕獲黑尾鷗或是採集黑尾鷗鳥蛋。

對此，東京都政府2022年4月修訂「鳥獸保護管理事業計畫」，開放讓特定業者等在黑尾鷗繁殖期的3月至8月，於東京23區內摘除黑尾鷗的鳥巢與移走雛鳥。根據這項計畫，2022年度已經移除約30隻雛鳥、約600顆鳥蛋。

墨田區公所過去9年接獲的相關陳情暴增3倍，今年3月開始補助摘除費用；江東區公所2023年度在部分地區發放傳單，宣導民眾可以在屋頂裝防蟲網等防止黑尾鷗築巢。

江東區環境保全課課長佐藤生男指出：「若能引導黑尾鷗至東京都以外棲息當然比較好，但是很難改變鳥類的行為，呼籲民眾盡早做好準備。」

京都 東京

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