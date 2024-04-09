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延後退休大勢所趨？2050年65歲人口占6分之1 退休政策如逆麟

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
隨著全球預期壽命增加、人口老化等狀況，恐怕很多國家將面臨到勞動力萎縮的問題，預計退休年紀也會延後。 情境示意圖。圖／Ingimage
隨著全球預期壽命增加、人口老化等狀況，恐怕很多國家將面臨到勞動力萎縮的問題，預計退休年紀也會延後。 情境示意圖。圖／Ingimage

隨著人均壽命增長，65歲退休的目標也變得不太現實！在2000年，全球平均預期壽命僅67歲，如今此數字隨時間不斷上升。聯合國預計，2050年全球會有六分之一的人口超過65歲，許多國家都將面臨勞動力短缺的狀況，各國也正考慮增加退休年齡，但大多都引發強烈的民怨。

延後退休成趨勢

BBC》報導，各國退休年齡大多落於65歲上下，但隨著全球預期壽命增加、人口老化等狀況，恐怕很多國家將面臨到勞動力萎縮的問題。投資管理公司貝萊德執行長芬克就指出，由於生活成本持續上漲，大多數人恐怕無法在65歲前退休。

波士頓學院退休研究中心研究員維特斯坦指出，目前各國退休年齡都沒有與時俱進，且目前還不清楚「60幾歲就能退休」的根據。他強調，退休金制度是考量到當時的社會狀況進行設計，而非是為了支持80、90歲的民眾設計。

美國為例，保險公司去年數據顯示，美國工人認為退休儲蓄應該達到130萬美金，才能夠安享晚年，但現實狀況是，大多數人60多歲時都沒有辦法累積到這麼多的財富。所以也有不少專家學者認為，年輕時進行投資，加上晚年也要持續工作，才能打造舒適的退休生活。

退休政策如逆麟

然而，政策的退休年紀宛如民眾們的逆麟，一旦觸碰到就是天翻地覆。《CNN》報導，法國去年1月提出退休改革方案，並將最低法定退休年齡從 62 歲延遲到 64 歲，消息一出就引發眾怒，將近8成的民眾不滿法國政府的退休金改革，也有百萬人上街遊行抗議，甚至出現縱火、警民衝突等暴力事件。

中國近年來不斷傳出延遲退休的風聲，都面臨許多批評與質疑。該國現行法定退休年齡是男性60歲、女幹部55歲、女職工50歲，但今年2月也傳出「男女退休年齡都將調整為65歲」，遭到該國網友批評「一邊瘋狂裁員一邊延遲退休，好魔幻啊」、「年輕人就業都困難」。

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