下車換零錢總卡超久！京都公車「升級」 新機器會自動找零了

日本許多公車都會附設零錢兌換機，提供乘客在零錢不足時，可以兌換出剛好的車資。然而，在一些人滿為患的觀光地區，往往會因為大量旅客需要兌換零錢，嚴重影響上下車的效率。近來京都公車就針對這一點，打算更換成會自動計算票價、找零的收費機。

根據日本媒體「TBS NEWS DIG」報導，以一般舊式零錢兌換機來講，假設需要支付230日圓的車資，但身上只有1000日圓鈔票時，第一次兌換會拿到1枚500日圓硬幣，和5枚100日圓硬幣。接著必須再拿100日圓硬幣，兌換成1枚50日圓硬幣和5枚10日圓硬幣。

如此繁瑣的過程，是拉長公車停留時間的原因之一。為了解決這個問題，京都市交通局決定將市內810輛公車，通通導入投錢付車資後，就能夠自動找零的機器。如此一來，就算身上只有千圓大鈔，也能夠輕鬆解決車資的問題。

交通局表示，過去關西地區的公車，一直都是採用自行兌換零錢的方式，但現在讓機器自動找零的作法越來越普遍。目前正在處理新機器的裝設中，預計在今年12月，就能完成所有車輛的設置。