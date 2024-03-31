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感染者死亡率達15%…美腦膜炎病例增加 美國疾管中心籲：數小時內危及生命

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
「腦膜炎」症狀包括發燒、頭痛、頸部僵硬、噁心和嘔吐，甚至會導致血液感染。情境示意圖／Ingimage
「腦膜炎」症狀包括發燒、頭痛、頸部僵硬、噁心和嘔吐，甚至會導致血液感染。情境示意圖／Ingimage

美國腦膜炎病例持續增加，且感染後15%死亡，今年前三個月病例數已經直追去年全年的病例數。美國疾管中心警告，應預防他人咳嗽、接吻和長時間接觸！醫療機構指出，腦膜炎細菌將引起發燒頭痛頸部僵硬、噁心和嘔吐等症狀，嚴重的話將導致血液感染。

腦膜炎病例數增加

美聯社》報導，美國疾病管制與預防中心（CDC）28日發出警告，一種侵入性「腦膜炎雙球菌疾病」病例於美國國內呈上升趨勢，其中大部分是由特定的細菌菌株所引起。

據美國疾病管制與預防中心（CDC）統計，今年美國各州總計已上報143例腦膜炎病例，有機會超過2023年的病例數（總計422例），而這些病例在30歲至60歲的成年人、黑人和愛滋病毒感染者中更為常見。

該疾病的初期為非特異性症狀，但它們會迅速惡化，並可能在數小時內危及生命，並對倖存者造成長期影響。

利用抗生素、疫苗治療

衛報》指出，「腦膜炎」症狀包括發燒、頭痛、頸部僵硬、噁心和嘔吐，甚至會導致血液感染，出現寒顫、疲勞、手腳冰冷、呼吸急促、腹瀉等症狀，在後期也可能出現深紫色皮疹。

感染病患可用抗生素治療，以及抵抗腦膜炎球菌的疫苗，以預防不斷增加的菌株。若感染腦膜炎球菌，據估計，約有10%至15%的感染者死亡，倖存者也可能會失聰或截肢。

CDC強調，這種細菌通常透過咳嗽、接吻和長時間接觸而傳播，應避免共享呼吸道和喉嚨分泌物。然而，偶然接觸患者或前往患者曾經去過的地方，並不會因而感染空氣中的細菌。

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