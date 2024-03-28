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男高中生偷在女老師杯子「灌精液」 她怨校方從輕發落怒提告

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓某所私立高中的男學生，趁著女老師離開座位期間，偷偷在老師的保溫杯中倒入自己的精液，害該名女老師連請4天病假。示意圖／ingimage
南韓某所私立高中的男學生，趁著女老師離開座位期間，偷偷在老師的保溫杯中倒入自己的精液，害該名女老師連請4天病假。示意圖／ingimage

談到校園衝突，許多人既定印象可能是同儕之間的霸凌案，鮮少聽聞學生欺壓師長。不過，南韓近日傳出一起誇張案例，一名私立高中的男學生趁著女老師不在座位，偷偷在老師的保溫杯中摻入自己的精液，導致該師連請4天病假。事後男學生僅受到停學2周的處罰，受害女老師一氣之下提出告訴。

綜合韓媒報導，誇張的案件發生於慶尚南道泗川市某所私立高中，去年9月間一名男學生趁著晚自習期間女老師離開座位，偷偷在老師的保溫杯中倒入自己的精液，導致受害女老師連請4天病假。

不過根據女老師指控，事發後男學生僅遭學校勒令停學2周就草草了事，不論校方、學生本人或家長都未致歉。

這名女老師坦言，身為教師背負的責任與義務，起初並不想讓男學生遭到起訴或被退學，只希望能得到一句真誠道歉。不料遲遲未等到涉事學生與校方的道歉，讓她痛批校方「試圖掩蓋事件」。面對學校打算大事化小、小事化無的消極態度，求助無門的女老師遂於本月20日報警提告。

對此校方解釋，目前事件已照受害女老師的意願處理，一名校方人士指出，事發後在一場會議上，受害女老師指出希望從寬處理肇事男學生，因此僅有停學2周的處分。

慶尚南道教育廳表示，目前正在確認受害女老師是否想要申請職災，以及學校的不回應是否有程序瑕疵。教育廳還提到，針對暴力受害者的的支援計畫將補助醫藥費、心理諮商費等開銷，不過若受害女老師希望申請職災，便無法重複申請補助，目前教育廳正在等待女老師答覆，將當面詳談受害救濟申請事宜。

保溫杯 南韓 教師 校園 病假 霸凌

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