快訊

寶林茶室食物中毒案解剖結果出爐 確定驗出「米酵菌酸」

寶林茶室案被指慢半拍 王必勝還原通報時序：24小時內已有五大作為

寶林茶室案誰慢拍？王必勝、陳智菡稱26日通報稽查 北市批：綠白一家親

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「紅衣阿婆碰瓷」影片瘋傳！ 翻滾4圈大聲慘叫 真實身分超驚人

香港01／ 撰文：夏洛特
國外一名阿婆被拍下極其浮誇的「碰瓷」過程。圖／擷自IG「vovomariaeoneto」
國外一名阿婆被拍下極其浮誇的「碰瓷」過程。圖／擷自IG「vovomariaeoneto」

外國都有「碰瓷黨」？近日網上流傳1段「阿婆碰瓷」影片，片中1名外籍婆婆以極其緩慢的動作靠近停下的汽車，再以超浮誇演技「假摔」倒地，然後自己撐著地面翻滾足足4圈才停下。影片引起網友熱烈討論，有人爆笑之餘亦質疑造假，笑稱「不可能有這麼假的碰瓷」。原來婆婆真身是Instagram上有近500萬名粉絲的巴西87歲網紅瑪麗亞（Maria），她還上過當地電視節目，是人氣超高的「銀髮網紅」！而片段就是她與孫子合作拍攝的搞笑影片，只是在各地傳播時誤變成「阿婆碰瓷」。

該段影片近日在多個社交平台上廣傳，片中可見1名身穿紅色上衣、藍色牛仔褲的外籍婆婆靠近1輛車速較慢的銀色休旅車，車子即時停下。婆婆慢悠悠地走到車前，再慢動作舉起雙手，將上身靠向汽車引擎蓋，之後發出悽厲的慘叫，再極其浮誇兼緩慢地趴在地上，連續翻滾4圈，最後停止慘叫，大字形仰躺在路面。而從汽車的車牌號碼可以看出，拍攝地點應在國外。

影片引起網友熱烈討論，不少人都猜測婆婆是「碰瓷黨」，並表示「表情動作略嫌浮誇」、「別演了演技好差」、「阿嬤的碰瓷真可愛」；還有網友質疑影片真偽，質疑是擺拍影片，「好配合演戲的阿嬤」、「別玩阿嬤啦！引擎蓋跟地板會燙啦」。

事實上，「碰瓷阿婆」真實身份是巴西87歲網紅瑪麗亞（Maria），而該段影片的確為擺拍影片，只不過網上流傳的影片畫面卻被裁去解釋部份。瑪麗亞與23歲孫子加布里埃爾（Gabriel）常在社交平台IG的共同帳戶上分享日常生活，加布里埃爾指瑪麗亞平日就像個18歲少女般充滿活力，兩人的有趣互動為他們帶來約500萬名粉絲。熱愛鏡頭的瑪麗亞還曾上過巴西電視台的節目，在當地累積了不少人氣。

至於「碰瓷片」其實是瑪麗亞2月時與加布里埃爾共同拍攝的搞笑影片，原片上以葡萄牙文說明內容是描述當老闆要求你在「狂歡節」工作，而你為了逃避不工作找籍口。該段影片令不少網友爆笑，隨即引起大批網友截圖轉載，最終演變成網上流傳的「阿婆碰瓷」。不過，網友在大讚瑪麗亞可愛的同時，也擔心她以87歲的高齡在地上翻滾，並提醒加布里埃爾要適當加上標題，以免他人仿傚。

延伸閱讀：

情侶開車遇碰瓷黨　下秒遭包圍持槍搶劫還「逼下跪」　結局神展開

旺角碰瓷黨？貨車過十字路口　男子跑至車頭　司機神反應無功而回

文章授權轉載自《香港01》

Instagram 婆婆 社交 葡萄牙 阿嬤

延伸閱讀

被低調搶購！「台灣零食」上架美國好市多 外國人驚艷：1周可吃1大袋

要跳舞15秒還是寫萬字論文？教授拋死亡選擇題 一票學生這樣表態驚呆網友

相關新聞

「紅衣阿婆碰瓷」影片瘋傳！ 翻滾4圈大聲慘叫 真實身分超驚人

外國都有「碰瓷黨」？近日網上流傳1段「阿婆碰瓷」影片，片中1名外籍婆婆以極其緩慢的動作靠近停下的汽車，再以超浮誇演技「假摔」倒地，然後自己撐著地面翻滾足足4圈才停下。影片引起網友熱烈討論，有人爆笑之餘...

女兒來電喊救命 一查竟是AI仿造聲音詐騙新手法

英國一名女子分享自己遇上詐騙集團的過程，女子接到電話聽見女兒尖叫哭嚎的聲音，讓她驚慌失措。女子後來跟女兒連絡以後才發現，那通電話是AI模仿女兒的聲音，決定分享自身經驗提醒其他民眾別受騙。

泰國眾議院壓倒性通過，邁向同性婚姻合法化

3月27日，泰國眾議院三讀通過同性婚姻合法化法案，完成歷史性一刻。接續將交由參議院及國王批准，預計法律將於年底前生效，屆時泰國將成為繼台灣及尼泊爾後，第三個承認同性婚姻的亞洲國家。本次眾議院民事和商事法修正草案獲得所有主要政黨的支持，415名眾議員中400人贊成、僅有10位反對。

四寶媽網路嫌番茄醬「太甜」遭廠商控告 最高恐坐7年牢

奈及利亞39歲的婦女奧科里（Chioma Okoli）在網上公開指出當地品牌的番茄醬太甜，而被該製造商指控「散布惡意評論」，損害其公司名譽，恐面臨最高7年刑期，掀起網友議論。

北韓特攝秘聞：金正日綁架導演，強拍怪獸電影《不可殺 傳說的大怪獸》

哥吉拉70年前問世之後，其實對周邊的南韓也產生衝擊。1962年第一部怪獸電影《不可殺》（Bulgasari，又名《松都末年的不可殺》）便受哥吉拉特攝風潮的影響。有趣的是，1960年代是南韓導演申相玉呼風喚雨的年代，他的電影事業受惠於朴正熙的電影政策而起，但1975年也因朴正熙嚴厲的電影審查而垮台。1978年，他與前妻南韓巨星崔銀姬分別被綁架到北韓，幕後的藏鏡人正是有著北韓電影現代化之夢的金正日。

為一罐鮪魚罐頭拚命…海邊撈空投物資 加薩12人溺斃

巴勒斯坦衛生當局26日表示，有12名民眾在加薩海邊試圖撈取空投物資時溺斃，美國國防部則表示，25 對加薩空投的18捆援助...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。