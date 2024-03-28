女兒來電喊救命 一查竟是AI仿造聲音詐騙新手法

英國一名女子分享自己遇上詐騙集團的過程，女子接到電話聽見女兒尖叫哭嚎的聲音，讓她驚慌失措。女子後來跟女兒連絡以後才發現，那通電話是AI模仿女兒的聲音，決定分享自身經驗提醒其他民眾別受騙。

據《太陽報》（The Sun）報導，接到詐騙電話的是4寶媽珍妮佛（Jennifer DeStefano）。電話中15歲的女兒布莉安娜（Briana）哭喊說自己被壞人抓了，尖叫著要媽媽救她，讓珍妮佛嚇壞了。珍妮佛之後跟布莉安娜本人確認，這才知道電話中的聲音根本不是女兒本人，而是詐騙集團用AI仿造出來的聲音。

近期網路安全公司McAfee一份研究指出，有將近四分之一的英國人表示，自己或周遭的人曾被AI詐騙，這當中有78%的人因此造成金錢損失。這份研究也發現，AI技術只需要短短3秒的音檔，就能複製一個人的聲音，也就是說我們分享到社群媒體上的各種音檔影片，都可能成為被模仿的元素。

芬蘭防毒軟體公司F-Secure的情報負責人坎卡拉（Laura Kankaala）表示，由於AI技術越來越發達，不論是音檔或照片，都有可能不是真實的，民眾千萬別輕易匯款或提供任何銀行資訊。她也建議，可以跟家人設定好一個彼此間才知道的問題或安全詞，藉此確認電話那端的真實身分。