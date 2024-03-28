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四寶媽網路嫌番茄醬「太甜」遭廠商控告 最高恐坐7年牢

聯合新聞網／ 綜合報導
奈及利亞39歲的婦女奧科里（Chioma Okoli）因在網上指出當地品牌的番茄醬太甜，而被該製造商指控「散布惡意評論」，損害其公司名譽，恐面臨最高7年刑期。示意圖／ingimage
奈及利亞39歲的婦女奧科里（Chioma Okoli）因在網上指出當地品牌的番茄醬太甜，而被該製造商指控「散布惡意評論」，損害其公司名譽，恐面臨最高7年刑期。示意圖／ingimage

奈及利亞39歲的婦女奧科里（Chioma Okoli）在網上公開指出當地品牌的番茄醬太甜，而被該製造商指控「散布惡意評論」，損害其公司名譽，恐面臨最高7年刑期，掀起網友議論。

據外媒《CNN報導，奧科里於去年（2023）9月在臉書向1萬8千名粉絲分享當地公司Erisco Foods Limited生產的番茄醬罐頭Nagiko Tomato Mix味道太甜，吸引不少人關注，更有網友在底下直言「別糟蹋我兄弟的產品，如果不喜歡，請改吃別款，而不是在社交媒體公審」，奧科里則回應「幫我勸勸你兄弟，別再用該產品害人，而且這是我第一次吃該番茄醬，根本是純糖」。

沒想到一周後，奧科里竟被當地警方逮捕。報導稱，奧科里被該品牌指控「散布惡意評論」，並與另外兩人合謀，試圖煽動民眾反對Erisco Foods，若該項控訴成立，奧科里恐面臨最高7年的刑期。此外，該品牌表示，因為奧科里的言論，導致多家供應商終止合作關係，因此向她提出民事訴訟，要求賠償50億奈拉（約1.1億新台幣），此案將於5月20日開庭。

奧科里目前正懷著第四名孩子，她告訴媒體，自己在教堂被便衣警察逮捕，並被拘留在一間漏水的牢房中。奧科里透露，牢房的環境很糟糕，她祈禱著能趕快出獄，回家陪伴孩子們。

奧科里公開指出當地品牌的番茄醬太甜。圖／擷自「FB」Chioma Egodi Jnr
奧科里公開指出當地品牌的番茄醬太甜。圖／擷自「FB」Chioma Egodi Jnr

CNN 奈及利亞 番茄醬

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