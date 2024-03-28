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16歲少女遭哥哥多年性侵！懷孕3次生下1男嬰 案情曝父母反應惹人心寒

香港01／ 撰文：布萊恩
印尼一位少女長期受到親生哥哥的性侵。示意圖／ingimage
印尼一位少女長期受到親生哥哥的性侵。示意圖／ingimage

亂倫背後隱藏悲傷故事。印尼1名16歲少女，因為流產送往醫院，沒想到揭開了她與哥哥間的不倫關係──原來少女多次被迫與21歲親生哥哥發生性關係，已懷孕3次，其中2次流產，1次誕下現年2歲的兒子。事件曝光後，哥哥被拘捕，並揭開更多離譜案情。

據印尼Tribunnews報道，由於房子窄小，兄妹2人與父母同住1間房；因為2兄妹都輟學，加上父母不時外出過夜，2兄妹經常一起留家生活，豈料卻因此引發了禁忌關係。

據報，第1次事件發生時，少女洗澡後在房間換衣服，哥哥突然從背後抱着少女並威脅會殺死她，少女不敢反抗，最終發生了性關係。之後哥哥多次強迫少女性交，至2021年，少女第1次懷孕但流產；到2022年，當時14歲的少女再次懷孕，同年11月24日產下男嬰。

然而哥哥並沒有停手，少女到2024年再次懷孕及流產，送院治療；不幸中之大幸是，正是因為這次流產，終於揭發了哥哥獸行。

哥哥目前已被拘捕，警方正進一步調查案件。據報，少女2022年懷孕時，由於只有14歲，一度引起當地社區關注，猜測誰是生父，而當時少女父母知悉哥哥與妹妹亂倫關係，父母竟然選擇隱瞞哥哥惡行，聲稱少女是被鄰居強姦，更報警指控鄰居，慶幸因證據不足，鄰居未有入罪。

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文章授權轉載自《香港01》

印尼 性侵 懷孕

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