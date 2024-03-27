要跳舞15秒還是寫萬字論文？教授拋死亡選擇題 一票學生這樣表態驚呆網友

日前一位美國教授在課堂突然拋出一道「死亡選擇題」，表示期中考試將近，學生修這門課有機會不用寫論文，但是一定要在全班面前表演15秒舞蹈，並詢問有誰敢挑戰，結果底下學生聽到後紛紛舉手表態寫論文案，幾乎以壓倒性票數贊成寫作業，令一票大陸微博網友超震驚。

大陸微博流傳一段一段影片，美國一名教授當眾和學生「直球對決」，表示這門課的期中考試有2個選項，一個是寫1.5萬字論文、一個是在課堂跳15秒舞蹈，只要有人敢跳15秒舞蹈，那個人就免寫作業。

結果該道「死亡選擇題」拋出後，只有一名女學生勇敢舉手，並當場即興演出很像體操的表演，後空翻、地板動作樣樣來，隨即也被教授免除「論文死刑」。不過班上多數人可能怕社死（此語意指社會性死亡，這裡代表怕丟臉），紛紛舉手選擇寫論文，寧可寫作業也不願意上台。

影片曝光後在微博掀起討論，大陸網友紛紛震驚留言，「哇靠，那肯定要選舞蹈啊」、「我一定選舞蹈，就算是社恐也會含淚跳，沒說一定跳很好吧，15000字論文實在太多了」、「此時此刻我再怎麼害羞靦腆也要跳舞」、「15秒的尷尬換來15個小時睡覺時間，很值得啊」、「跳一段健身操也行啊，反正大學健身操考試也是大庭廣眾的」。