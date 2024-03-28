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26歲醫師死在家中…生前「連上100天班」 上級要他撐：我1年只休5天

聯合新聞網／ 綜合報導
日本醫師高島晨伍生前曾在連續上班100天，一個月加班超過200個小時的環境下工作。 圖／Ingimage
日本醫師高島晨伍生前曾在連續上班100天，一個月加班超過200個小時的環境下工作。 圖／Ingimage

長時間工作的過勞現象，是現代社會碰到的問題之一。日本一位名為高島晨伍的26歲醫師，由於嚴重過勞的關係，在2022年不幸逝世。他的死讓日本醫界開始檢討，是否現行的制度有問題，才會造成過勞的狀況。

根據日本媒體「47NEWS」報導，高島2020年4月開始從醫，2022年2月被分配到消化器官消化器內科。從這時開始，他的工作就變得相當忙碌，讓他感到有些喘不過氣。他曾經試圖向上級報告，卻被對方以「我可是一天工作20個小時，一年只休息5天」反駁，要他繼續撐下去。

高島最後被逼到幾乎不想上班，雖然試著請假，卻被威脅一旦休假，就會徹底丟掉工作。最終高島在5月，不幸被發現在家中自殺身亡。當地勞動局介入調查，發現他一個月前的加班時數高達207小時，且曾經連續上班一百天，因而認定為勞災。父母在今年二月，正式提告醫院要求損害賠償。

報導指出，醫師過勞的現象，已經成為日本社會的問題之一。今年四月起，將針對醫院訂立加班時間上限，但共同通信曾在1到2月期間，對全日本88間醫院做問卷調查，其中回答的57所醫院裡，有高達51所認為一定會超過規定的加班時數，打算要尋求特例解套。醫師除了有眾多病患需要診療以外，還得抽空做研究等等業務，成為醫師忙碌不已的原因。

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加班 過勞 醫師

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