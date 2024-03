26歲醫師死在家中…生前「連上100天班」 上級要他撐：我1年只休5天

康乃爾大學的新銳歷史學家穆德教授(Nicholas Mulder)著作《經濟武器:金融制裁與貿易戰的誕生》(The Economic Weapon: The Rise of Sanctions as a Tool of Modern War),於2022年2月烏俄戰爭開打前在美出版,此書不但提供了經濟制裁的歷史觀點,也為當時西方國家對俄羅斯的經濟制裁提出了適時的針砭,對照其後美國、歐盟對俄羅斯展開的一系列制裁,同樣有著重大的對照意義。而烏俄戰爭爆發後,台灣與中國的緊張關係也成為國際關注的熱點,穆德對此又有何看法?

2024-03-27 17:50