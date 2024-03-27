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離奇命案！22歲人妻被家人發現半裸陳屍床上疑遭性侵 警查死因

香港01／ 撰文：喬納森
22歲女子被發現躺在家中床上，已經沒有生命跡象。（影片截圖）
22歲女子被發現躺在家中床上，已經沒有生命跡象。（影片截圖）

泰國發生離奇命案。婆婆發現22歲媳婦睡房傳出腐臭味，開門驚見媳婦陳屍床上，當時媳婦只穿上衣，下半身赤裸，身旁放有褲子。死者公公指，日前晚上才與媳婦聊天，想不到她突然離世。警方初步調查估計，死者在2天前死去，正調查死因，以及驗屍檢查是否曾遭人性侵。

據泰國媒體報導，警方在3月23日晚上7時半接報，到沙沒頌堪府安帕瓦省的1棟單棟住宅調查命案。22歲女子被發現躺在床上，已經沒有生命跡象。而死者丈夫則因犯罪正在獄中服刑，死者與57歲婆婆及59歲公公，以及17歲繼子一同生活。

死者公公表示，前天晚上仍與媳婦如常吃飯聊天，隨後各自回到房睡覺。直到翌日早上，他也沒有見到媳婦，以為她待在房間。直到事發晚上，死者婆婆到屋後澆花時聞到腐臭味，於是打開媳婦房門，驚見她已陳屍床上，隨即報警。

警方到場調查，指現場是1棟單層水泥房子，事發睡房在房子後部，且配有套廁，而房間門窗沒有上鎖，房內也沒有打架或劫掠痕跡，而死者身上沒有外傷，死亡時間估計是在2天前。由於死者年輕及外貌姣好，警方將遺體交法醫檢驗曾否遭性侵，正調查死因。

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文章授權轉載自《香港01》

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