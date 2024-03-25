擔心飛機行李超重？福岡土產附「重量一覽表」 網友直呼：幫了大忙
在搭乘飛機旅遊時，往往需要注意行李的重量，是否有超過搭機規定。特別是在回程時，行李箱往往塞滿各種血拼戰果、禮物等等的，一不小心就容易超重。日本有一家土產業者，就看準了旅客常有這樣的需求，因而做出了對應，受到網友們的好評。
根據日本媒體「Jタウンネット」報導，社群網站「X」上有日本網友「SuePeaHideyoshi」近來分享，他在福岡機場商店採買時，發現店家在販售名產「博多通麗門」，並且標上每種數量的包裝中，大概會是幾公克重，讓擔心行李過重的旅客可以精算重量，在最大的極限內裝載。
福岡空港、荷物の重量制限ギリギリを攻めたい人向けに通りもんの重さ一覧表があるの、好き pic.twitter.com/jj4NqWwpHi— すゑ (@SuePeaHideyoshi) March 16, 2024
這位網友表示，博多通麗門的特色，在於滿滿的內餡，32顆入包裝重量就有1570公克。但也因為如此，使得攜帶時容易超重，特別是搭乘廉航的旅客，更是容易在需要斤斤計較下，忍痛放棄這項名產。機場官方人員也表示，他們經常收到關於重量的詢問，因此才想到直接標示，讓顧客們一目瞭然。
網友們也紛紛回應「需求和對策」、「這真的幫了大忙」、「很強的戰略」、「32個就要1.5公斤啊，真的是很有份量呢」、「關西機場應該也要跟進」、「看得我都想買了」、「想起之前為了減少隨身行李，把東西塞到行李箱，結果超重被多收錢的事情」。
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