快訊

台北「茶之魔手」開幕！買飲料排1小時 南部人驚：我家前面不用等

赴韓旅遊注意！首爾公車和市府談調薪屢破局 28日起「全面罷工」

MLB／水原一平紅襪資歷確定是假的 岡島秀樹發文證實

擔心飛機行李超重？福岡土產附「重量一覽表」 網友直呼：幫了大忙

聯合新聞網／ 綜合報導
搭飛機時容易擔心行李箱超重。示意圖。圖／Ingimage
搭飛機時容易擔心行李箱超重。示意圖。圖／Ingimage

在搭乘飛機旅遊時，往往需要注意行李的重量，是否有超過搭機規定。特別是在回程時，行李箱往往塞滿各種血拼戰果、禮物等等的，一不小心就容易超重。日本有一家土產業者，就看準了旅客常有這樣的需求，因而做出了對應，受到網友們的好評。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，社群網站「X」上有日本網友「SuePeaHideyoshi」近來分享，他在福岡機場商店採買時，發現店家在販售名產「博多通麗門」，並且標上每種數量的包裝中，大概會是幾公克重，讓擔心行李過重的旅客可以精算重量，在最大的極限內裝載。

這位網友表示，博多通麗門的特色，在於滿滿的內餡，32顆入包裝重量就有1570公克。但也因為如此，使得攜帶時容易超重，特別是搭乘廉航的旅客，更是容易在需要斤斤計較下，忍痛放棄這項名產。機場官方人員也表示，他們經常收到關於重量的詢問，因此才想到直接標示，讓顧客們一目瞭然。

網友們也紛紛回應「需求和對策」、「這真的幫了大忙」、「很強的戰略」、「32個就要1.5公斤啊，真的是很有份量呢」、「關西機場應該也要跟進」、「看得我都想買了」、「想起之前為了減少隨身行李，把東西塞到行李箱，結果超重被多收錢的事情」。

伴手禮 廉航 日本 福岡 行李箱

延伸閱讀

水族館問卷什麼都沒寫…員工從「摺痕」看出玄機 網全跪了：神回應

「推特」迎來創立18周年紀念　網友紛紛吶喊：還我藍色小鳥！

觀光公害不堪負荷！大阪安藤忠雄代表作「光之教會」宣布關閉

泡麵沒麵肉塊加爆！日清推出整盒「謎肉吃到飽」 還能做成丼飯、漢堡

相關新聞

專訪康乃爾大學穆德教授：「經濟制裁」是阻止戰爭，還是惡化局勢？

隨著烏俄戰爭進入第3年，戰情陷入膠著。烏克蘭雖然堅守疆土、並沒有兵敗如山倒，但俄羅斯也沒有露出任何撤兵的意圖。過去2年，美國和西方國家從一開始對烏克蘭大量的軍事援助，以及對俄羅斯全面的經濟制裁，到2年後的疲態漸露、國內雜音四起，令人對於經濟制裁的效果打一個問號。

擔心飛機行李超重？福岡土產附「重量一覽表」 網友直呼：幫了大忙

在搭乘飛機旅遊時，往往需要注意行李的重量，是否有超過搭機規定。特別是在回程時，行李箱往往塞滿各種血拼戰果、禮物等等的，一不小心就容易超重。日本有一家土產業者，就看準了旅客常有這樣的需求，因而做出了對應，受到網友們的好評。

觀光公害不堪負荷！大阪安藤忠雄代表作「光之教會」宣布關閉

位於日本大阪府茨木市的「茨木春日丘教會」，因為設計上的特色，又被稱作「光之教會」。這座享譽國際，過去吸引許多觀光客造訪的教會，近來卻傳出因為不堪遊客破壞、虧損等原因，決定停止開放參觀。

女租客以為遭「幽靈」摸胸、脫內褲非禮…1原因不報警 淫房東終現形

以為自己被「幽靈」非禮而不報警？新加坡有女子和男友租房，有晚獨自在房內睡覺時，感覺有人親吻其嘴唇及摸胸，甚至脫下其內褲非禮，張眼見到有個貌似房東的身影。然而，由於房東夫婦在屋內供奉「泰國神」，她懷疑自

恐怖命案！不爽同事偷喝橙汁 暴躁男持菜刀捅死洩憤當場被捕

為了1杯橙汁竟然動殺機？馬來西亞有男子因不滿同事擅自喝掉他的橙汁，一怒下從廚房掏出菜刀，活活將對方捅死。當地警方接報後到場，搜獲1把相信為兇器的菜刀，即時拘捕疑犯，並向法庭申請延扣（延續扣留），同時引

七龍珠為何是日本漫畫標竿？畫格如何超越視覺體驗

我們都曾像〈摩訶不思議大冒險〉MV裡的小悟空那樣，撐著如意棒，在熟悉的小小世界裡向外眺望，想知道自己該不該離開和爺爺住過的包子山？出去後會不會碰到討厭和難過的事？然後飛行器闖了進來，種種際遇、契機告訴我們，其實人生就是那場名為「七龍珠」的旅程。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。