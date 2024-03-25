擔心飛機行李超重？福岡土產附「重量一覽表」 網友直呼：幫了大忙

在搭乘飛機旅遊時，往往需要注意行李的重量，是否有超過搭機規定。特別是在回程時，行李箱往往塞滿各種血拼戰果、禮物等等的，一不小心就容易超重。日本有一家土產業者，就看準了旅客常有這樣的需求，因而做出了對應，受到網友們的好評。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，社群網站「X」上有日本網友「SuePeaHideyoshi」近來分享，他在福岡機場商店採買時，發現店家在販售名產「博多通麗門」，並且標上每種數量的包裝中，大概會是幾公克重，讓擔心行李過重的旅客可以精算重量，在最大的極限內裝載。

這位網友表示，博多通麗門的特色，在於滿滿的內餡，32顆入包裝重量就有1570公克。但也因為如此，使得攜帶時容易超重，特別是搭乘廉航的旅客，更是容易在需要斤斤計較下，忍痛放棄這項名產。機場官方人員也表示，他們經常收到關於重量的詢問，因此才想到直接標示，讓顧客們一目瞭然。

網友們也紛紛回應「需求和對策」、「這真的幫了大忙」、「很強的戰略」、「32個就要1.5公斤啊，真的是很有份量呢」、「關西機場應該也要跟進」、「看得我都想買了」、「想起之前為了減少隨身行李，把東西塞到行李箱，結果超重被多收錢的事情」。