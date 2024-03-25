快訊

前總統馬英九4月1日登陸 訪北京是重頭戲

不良姿勢易造成顯老體態 中醫教按摩6穴位告別圓肩、烏龜頸

穿防彈衣匪徒對派出所囂張開槍 桃園勤指遭爆料沒通報「有槍」

觀光公害不堪負荷！大阪安藤忠雄代表作「光之教會」宣布關閉

聯合新聞網／ 綜合報導
日本大阪「光之教會」因高齡化和觀光公害等問題，決定停止對外開放。圖擷自茨木春日丘教會官網
日本大阪「光之教會」因高齡化和觀光公害等問題，決定停止對外開放。圖擷自茨木春日丘教會官網

位於日本大阪府茨木市的「茨木春日丘教會」，因為設計上的特色，又被稱作「光之教會」。這座享譽國際，過去吸引許多觀光客造訪的教會，近來卻傳出因為不堪遊客破壞、虧損等原因，決定停止開放參觀。

茨木春日丘教會誕生於1972年，1989年由知名建築大師安藤忠雄設計的禮拜堂落成，建築中在牆上設計出十字造型櫥窗，透過室外光照形成「光之十字架」，因而有著「光之教會」之稱，成為安藤忠雄設計的代表作品之一。除了一般教徒，也有不少觀光客前來參訪。

然而光之教堂官方卻在近日發布公告，表示教堂建築雖然具有高知名度，但是管理的教會人員和志工們，普遍都已經高齡化，讓管理越來越困難，且每年其實都嚴重虧損。

另外，許多參觀的觀光客也不守規矩，常有竊盜、損毀、入侵和亂丟垃圾等等「觀光公害」，讓教會人員疲於奔命。本來負責參觀業務的人員不是過世，就是必須在自宅療養，連來禮拜都沒辦法，自然更無法負擔繁複的接待工作。這讓教會官方下定決心，禁止一般遊客參觀。

教會表示，這是因為現況而言，物理上難以應對大批遊客的參訪。如果缺乏人手，不只是宗教，而是各種藝能、組織和文化，都將無法繼續保存下去。只能期盼未來好轉之後，能再考慮重新對外開放。

大阪 安藤忠雄 建築 教堂 日本

延伸閱讀

「不會墜落的巨石」遭6大學生破壞不動了！憤怒居民連署提告

錢多事少！日本松葉蟹大漲 漁師月做9天「薪水飆破50萬」

「推特」迎來創立18周年紀念　網友紛紛吶喊：還我藍色小鳥！

日本「食品販賣機」越來越多恐取代便利商店 背後卻有寂寞成因

相關新聞

觀光公害不堪負荷！大阪安藤忠雄代表作「光之教會」宣布關閉

位於日本大阪府茨木市的「茨木春日丘教會」，因為設計上的特色，又被稱作「光之教會」。這座享譽國際，過去吸引許多觀光客造訪的教會，近來卻傳出因為不堪遊客破壞、虧損等原因，決定停止開放參觀。

七龍珠為何是日本漫畫標竿？畫格如何超越視覺體驗

我們都曾像〈摩訶不思議大冒險〉MV裡的小悟空那樣，撐著如意棒，在熟悉的小小世界裡向外眺望，想知道自己該不該離開和爺爺住過的包子山？出去後會不會碰到討厭和難過的事？然後飛行器闖了進來，種種際遇、契機告訴我們，其實人生就是那場名為「七龍珠」的旅程。

女租客以為遭「幽靈」摸胸、脫內褲非禮…1原因不報警 淫房東終現形

以為自己被「幽靈」非禮而不報警？新加坡有女子和男友租房，有晚獨自在房內睡覺時，感覺有人親吻其嘴唇及摸胸，甚至脫下其內褲非禮，張眼見到有個貌似房東的身影。然而，由於房東夫婦在屋內供奉「泰國神」，她懷疑自

恐怖命案！不爽同事偷喝橙汁 暴躁男持菜刀捅死洩憤當場被捕

為了1杯橙汁竟然動殺機？馬來西亞有男子因不滿同事擅自喝掉他的橙汁，一怒下從廚房掏出菜刀，活活將對方捅死。當地警方接報後到場，搜獲1把相信為兇器的菜刀，即時拘捕疑犯，並向法庭申請延扣（延續扣留），同時引

小林製藥生產紅麴出事！日媒爆該產品8成外售：52間公司「包含台灣業者」

日本小林製藥22日表示，由於食用營養食品的13人出現腎臟疾病症狀，自行回收使用紅麴的相關產品總計約30萬包，但未公布批發...

印度大學生愛上華語課 台灣師教學生動活潑「一年接近2百個學生」

台灣教育部在印度設立的台灣教育中心已經超過30所，在印度弗萊明大學（Flame University）的台教中心，教師吳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。