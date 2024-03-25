觀光公害不堪負荷！大阪安藤忠雄代表作「光之教會」宣布關閉

位於日本大阪府茨木市的「茨木春日丘教會」，因為設計上的特色，又被稱作「光之教會」。這座享譽國際，過去吸引許多觀光客造訪的教會，近來卻傳出因為不堪遊客破壞、虧損等原因，決定停止開放參觀。

茨木春日丘教會誕生於1972年，1989年由知名建築大師安藤忠雄設計的禮拜堂落成，建築中在牆上設計出十字造型櫥窗，透過室外光照形成「光之十字架」，因而有著「光之教會」之稱，成為安藤忠雄設計的代表作品之一。除了一般教徒，也有不少觀光客前來參訪。

然而光之教堂官方卻在近日發布公告，表示教堂建築雖然具有高知名度，但是管理的教會人員和志工們，普遍都已經高齡化，讓管理越來越困難，且每年其實都嚴重虧損。

另外，許多參觀的觀光客也不守規矩，常有竊盜、損毀、入侵和亂丟垃圾等等「觀光公害」，讓教會人員疲於奔命。本來負責參觀業務的人員不是過世，就是必須在自宅療養，連來禮拜都沒辦法，自然更無法負擔繁複的接待工作。這讓教會官方下定決心，禁止一般遊客參觀。

教會表示，這是因為現況而言，物理上難以應對大批遊客的參訪。如果缺乏人手，不只是宗教，而是各種藝能、組織和文化，都將無法繼續保存下去。只能期盼未來好轉之後，能再考慮重新對外開放。