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恐怖命案！不爽同事偷喝橙汁 暴躁男持菜刀捅死洩憤當場被捕

香港01／ 桃樂斯
馬來西亞發生恐怖命案，有男子不滿同事喝掉其飲料，故動刀將對方捅死。示意圖/ingimage
馬來西亞發生恐怖命案，有男子不滿同事喝掉其飲料，故動刀將對方捅死。示意圖/ingimage

為了1杯橙汁竟然動殺機？馬來西亞有男子因不滿同事擅自喝掉他的橙汁，一怒下從廚房掏出菜刀，活活將對方捅死。當地警方接報後到場，搜獲1把相信為兇器的菜刀，即時拘捕疑犯，並向法庭申請延扣（延續扣留），同時引用刑事法典第302條文（謀殺）正式展開調查。如果罪成，疑犯最高可被判處死刑，或30年以上、40年以下監禁。

綜合馬來西亞媒體報導，當地雪蘭莪州莎阿南（Shah Alam）警區主任莫哈末依班（Mohd Iqbal Ibrahim）表示，警方於3月19日晚上7時20分接獲1名印裔男子報案，指某公廠的員工宿舍發生命案，立刻派員到場調查。

經初步調查後證實，死者現年49歲，來自孟加拉；而嫌疑犯則是51歲，來自巴基斯坦，兩人屬同事關係，於同一間工廠工作。據了解，2人被僱主安排，居住於由工廠宿舍改建而成的貨櫃，事發當下他們正在宿舍內開齋（穆斯林重要節日），然而因死者擅自喝掉疑犯的橙汁，對方一怒之下，便從廚房拿出菜刀，活活向其連捅數刀致死。

警方於現場搜獲1把相信為兇器的菜刀，並即時拘捕疑犯，翌日早上再押解嫌犯至莎阿南法庭進行延扣（延續扣留）程序。當地警方現時引用刑事法典第302條文（謀殺）正式展開調查，若然罪成，疑犯最高可被判處死刑，或30年以上，40年以下監禁，或鞭笞不少於20下，並同時呼籲知情者盡快向警方提供線索。

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文章授權轉載自《香港01》

命案 馬來西亞

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