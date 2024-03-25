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女租客以為遭「幽靈」摸胸、脫內褲非禮…1原因不報警 淫房東終現形

香港01／ 李納德
新加坡1名女租客遭非禮，起初她以為是「幽靈」所為選擇不報警，而後在安裝的攝影鏡頭中發現犯人是房東。示意圖/ingimage
新加坡1名女租客遭非禮，起初她以為是「幽靈」所為選擇不報警，而後在安裝的攝影鏡頭中發現犯人是房東。示意圖/ingimage

以為自己被「幽靈」非禮而不報警？新加坡有女子和男友租房，有晚獨自在房內睡覺時，感覺有人親吻其嘴唇及摸胸，甚至脫下其內褲非禮，張眼見到有個貌似房東的身影。然而，由於房東夫婦在屋內供奉「泰國神」，她懷疑自己被「幽靈」侵犯，不想誣衊別人故未報警，直至她安裝攝影鏡頭，拍下房東施淫爪過程才終於報案。法官考慮到受害人的供述提到超自然現象，認為未能斷定她有否被非禮，但第二項非禮罪判罪成立，房東被判囚8個月，他已表明上訴。

新加坡傳媒報導，39歲房東周光耀（音譯）和妻子將2間房分別租給1對情侶及1名女房客，房間設有電子鎖，他們設定密碼後一直未改過。2021年6月5日，女受害人獨自在房內睡覺時，感覺有人親吻其嘴唇及摸胸，還脫下她內褲非禮私處。她感到不適一度轉身閃避，睜眼見到有個形似被告的身影離開，由於男友禿頭，故肯定不是男友。

然而，女受害人想起房東夫婦有在儲藏室內供奉「泰國神」，無法確認到底是被告還是有「幽靈」非禮她，不想誣衊別人因此並未報警。

受害人後來在房內安裝攝影鏡頭，並穿上短袖及短褲睡覺。同年8月15日，據受害人拍到的3段影片，真的拍到房東施淫爪的過程，見到關燈後被告走入房內，伸手撫摸她的右胸，被告再翻過受害人的身體，撥開她的頭髮。此時受害人嚇到起身，被告只說了2句話就逃走。

房東被控2項非禮罪，對此他不認罪。法官審理時，認為受害人對首次被非禮的描述令人難以明白，被「幽靈」非禮和被人非禮是不同的，若被幽靈非禮即是沒實際接觸的「超自然現象」，未能確定她是否被非禮，故裁定首項控罪證據不足，罪名不成立。而第二項控罪罪成，判囚8個月，被告不滿裁決表明上訴。

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文章授權轉載自《香港01》

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