弒母後分屍丟河邊…日女護理師發文「終於打倒怪物」 法官輕判：同情她遭遇

父母期望子女成材是很正常的事，然而過度逼迫只會造成反效果。日本發生一宗倫常慘案，一名護理師殺母分屍震撼全國，但最後該名女犯人不但獲得輕判，而且全國都同情她的遭遇，原來女兒弒母背後暗藏一個心酸故事。

案發時間為2018年，日本滋賀縣發現一具被分屍的遺體，死者為當時58歲的桐生忍。而殺害她並殘忍分屍的兇手，竟是住在同一屋簷下的親生女兒桐生希（原名︰桐生のぞみ）。日本法院在2021年3月判處桐生希殺人罪名成立，判囚10年。事件引起日本全國轟動，大批網民對這宗倫常慘劇感到可悲，又感嘆桐生希雖然弒母，但實則亦是可憐人。究竟女兒當年殺母的原因是甚麼呢？

母親逼她讀書

桐生希是獨生女，父親在她小學時搬到公司宿舍，因此家中只有桐生母女二人。母親希望桐生希成為醫生，自小買教材給她學習，她也因憧憬《怪醫黑傑黑》而夢想做外科醫生。但在高中時因成績不好，她漸打消做醫生的念頭。

但母親的想法堅持，要求桐生希考上在家附近的國立大學醫科。她在2005年應考醫科失敗，但母親卻對親戚謊稱她考上了，並要求她配合謊言。

辛苦考上護理科

桐生希為了逃離母親的束縛，便提議要出社會工作。然而母親不但反對，更加強對她的管制，包括要求一起洗澡、沒收手機等。桐生希曾經3度離家出走，都被母親找偵探或報警尋回。

之後桐生希花了9年時間重考，母親亦有讓步，同意讓她考上的滋賀醫科大學的醫學部護理科就可以，條件是要她成為助產士。桐生希在2014年考上該學科，換來了一段短暫的平靜時光。

然而，桐生希在入學後改變了志願，希望成為手術室護理師。兩人關係因此再次破裂，隨著桐生希在大學2年級投考助產士失敗，母親再次加強對她的束縛。

母親逼跪下道歉

2017年夏天，當時大四的桐生希得到學校附屬醫院的內定職位，卻被母親逼使放棄並再投考助產士學校，更要求她簽下「就算考不上也不能成為護理師，要去重考」的誓約書。

同年12月，因為桐生希私下收藏的手機被發現，母親逼她跪下道歉，又將她的姿態拍下來，將她的手機敲成碎片，傳送「好麻煩！去死吧！」的訊息到桐生希平時的常用手機。

最後一根稻草

被母親逼迫到身心俱疲的桐生希，萌生了弒母的想法。2018年1月，她在網上搜尋「用刀自殺」、「割頸動脈死」等字眼，又在手機記下「早點決定，不要懼怕！果然沒有堅定的決心是不行的。先做好準備吧。」的訊息。

2018年1月19日，桐生希投考助產士再次失敗，距離大學醫院內家工作的截止期限也只剩一週，她向母親表明想當護理師。母親震怒並再次拒絕，整晚都在謾罵女兒「大騙子」、「背叛者」。這事成為了桐生希殺人的觸發點。

將母親分屍棄置河邊

當晚，桐生希在睡前為母親按摩，在確認母親入睡拿出早就藏在睡房的菜刀，刺向她脖子左側。當聽到母親呼喊「好痛」，桐生希再刺了幾刀。直到母親已無反應，她用手機在網上發文說︰「已經打倒怪物，這下可以安心了。」

殺害母親後，桐生希在屍體旁看了一直想看的日劇然後睡著了。醒來後將屍體肢解，把四肢丟到垃圾場，把身軀裝在圓桶運到離家250米外的河岸邊棄掉。

被裁定殺人罪

警方在發現屍體後向附近的鄰居查問，鄰居指她們家是「與其他鄰居沒有來往的家庭」、「女兒以醫科大學為目標讀書不錯，但很不擅長人際溝通。」

2020年2月，案件進行一審，桐生希否認殺害母親，指母親是自殺，自己只是處理屍體。但在各項有力證據指證下，法官裁定她殺人罪名成立，但同情她「長期被閉鎖在只有母親的世界」，成年後也被操控，所以判囚15年。

自認不是好女兒

桐生希反覆重讀一審的判詞，感到自己終於能被理解。於是在之後的二審中說出自己殺人的真相，她指最初否認弒母是因為「害怕讓父親知道親生女兒殺了母親」。最後法官將她的刑期大幅減至10年。

據日本《47 NEWS》的報導，記者事後曾與桐生希用書信聯絡，她說︰「我也不是一個好女兒，如果能多理解一點母親的焦躁與痛苦就好了。我對自己做的事感到後悔，也無法對他人坦承我殺了自己親生母親。」

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文章授權轉載自《香港01》