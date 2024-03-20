被低調搶購！「台灣零食」上架美國好市多 外國人驚艷：1周可吃1大袋

美式賣場好市多（Costco）因為蒐羅來自世界各地的美食，而受到消費者喜愛。近期就有外媒報導，台灣零食品牌「雪之戀（Yuki & Love）」在美國好市多限量上架多種口味雪花餅，旋即引發美國消費者的搶購熱潮，還有外國網友發文激推：「1周可以吃掉1大袋。」

根據外媒「Parade」報導，來自台灣的知名品牌「雪之戀」，以生產優質甜點和零食聞名，幾乎在所有亞洲國家都有販售，近期也在美國好市多低調上架蔓越莓、葡萄等口味的雪花餅，獲得不少好評。其中，「草莓煉乳雪花餅（Strawberry Snowflake Cake）」更被形容為「口感絕佳、令人意外的美味」。

不過，並非所有美國好市多都有上架「雪之戀」的零食，目前仍只有某些分店限量販售，每袋零食都有36塊雪花餅，零售價為8.99美元（約新台幣286元）。「Parade」指出，儘管沒有特別宣傳，但這款正港台灣美食所獲得的好評反饋多到「讓人難以置信」，引發搶購熱潮。

「雪之戀」在美國開賣不久後，也在網路上引發討論，有外國網友在論壇「Reddit」上發文，大讚「草莓煉乳雪花餅」是真的美味，「我可能會在1周內就吃掉1整袋」。也有人驚訝表示，以前從未見過這種形式的零食，試吃了幾個後發現「確實令人驚喜」。