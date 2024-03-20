示警Buffet吃到飽「避開1類食品」 專家曝內情：最容易被汙染

不少人會趁著假期，與家人或親友到吃到飽餐廳大快朵頤，然而據外媒報導，在人們大啖美食的時候，仍須留意吃下肚的東西。有專家揭露較少被注意到的NG行為，建議用餐民眾在享用自助餐時，應避免取用某些醬料。

據外媒《LADbible》報導，國外一名微生物學家傑·泰特羅（Jay Tetro）針對吃到飽餐廳常見的食物進行分析，建議消費者應避開某些品項。該名學者指出，在吃到飽餐廳用餐時，應避免取用保存期限短的醬料，像是果醬、花生醬、桔子醬等，「它們是最有可能被汙染的」。

泰特羅揭露一項較少被注意到的NG行為，表示如果這類醬料的擺放並非密封狀態，用餐民眾的手指有可能會伸進去，而且每個人的衛生習慣不一樣，有些人洗手沒有做到周全，就很可能成為食安災難的導火線。他並額外補充，用餐民眾要特別小心美乃滋、沙拉醬等，「它們基本上形同細菌繁殖的沃土」。泰特羅建議，如果真的需要增添風味，選擇有獨立包裝的醬料較佳。

除此之外，報導指出還有7類食物也隱藏危機，包括炸馬鈴薯、水果沙拉、玉米片、生蠔、炒蛋、預製的肉類加工食品以及美式鬆餅。原因包括馬鈴薯往往很快就變質，而水果沙拉、生蠔容易滋生細菌；至於玉米片、炒蛋和預製的肉類加工食品則是對健康有害，且炒蛋、預製的肉類加工食品和美式鬆餅，擺放越久就越「糟糕」，如果不是剛出爐，盡量避免取用。