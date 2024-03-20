連10年結婚率下降 南韓歷經疫情首成長！新人曝婚姻最大煩惱

南韓結婚人數終於出現成長。歷經超過10年結婚人數每下愈況後，去年南韓結婚新人對數首度出現微幅成長，當中則包含因幾年前疫情關係而延後婚禮的新人。當地青少年也指出，住屋問題是步入婚姻的最大障礙。

結婚新人微幅成長

據《路透社》報導，南韓統計廳數據指出，2023年共有193,657對新人結為連理，相較前1年的191,690對增加1.0%，也是2011年以來首度出現成長。2022年南韓疫情鬆綁後，當年結婚人數減少0.4%。即使去年結婚人數出現增加，但仍比2019年的239,159對以及十年前超過32萬對新人結婚來得低。

南韓官員指出，2022年下半與2023年上半結婚人數之所以微幅增加，主要是因為疫情延後辦理婚禮的情侶。多數南韓民眾也認為，高房價是結婚的最大阻礙，稍早調查500位19至23歲的年輕人後發現，50.4%受訪者表示目前沒有計劃結婚或生子。

政策應更加全面化

據《時代雜誌》報導，香港科技大學社會科學教授貝斯圖(Stuart Gietel-Basten)表示，亞洲結婚率仍呈現下降趨勢，「我們實際上看到的是一種持續下降，但在COVID期間這種下降加速了。不是因為什麼神奇政策，或出現一種支持夫妻結婚的重大全新變化。」

南韓、中國以及日本等面臨類似人口結構問題的周邊國家，一直在努力鼓勵結婚以提高出生率，舒緩人口迅速老化所帶來的影響。

對此，新加坡國立大學社會學與人類學系助理教授穆崢表示，政策制定者必須超越只是鼓勵更多人結婚的思維，而考量到更廣泛與相關的問題。

她說，「我認為他們在處理這個問題時還只是觸及到表面，與這個問題的根本、深層次相比還差得遠。除非讓民眾真正感受到能自由地追求自己生活的方式，我不認為這樣的政策會奏效。」

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