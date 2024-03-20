堪稱為怪物！前麥當勞廚師揭曉1物 竟是速食愛好者才知道的「隱藏菜單」

大家是麥當勞的愛好者嗎？一名前麥當勞廚師揭曉了只有忠實粉絲才知道的隱藏菜單，而且還可以自己組裝成巨大漢堡。

根據「鏡報」報導，前麥當勞廚師哈拉茨（Mike Haracz）在TikTok中發布影片，分享對速食巨頭的看法，他透露了一項只有速食忠實粉絲才知道這個稱之為「怪物」的秘密菜單「The McGangbang」。

哈拉茨說道，它是一種將雙層起司漢堡和麥香雞結合在一起的三明治，實際上中間放上一塊麥香雞，比起辣麥香雞會更好，而這是麥當勞秘密菜單的一部分，它也比雙層起司漢堡還要有名，且可以只花2塊美金（約台幣62元）買到這個巨大的漢堡並自己組裝。

哈拉茨強調，他鼓勵速食愛好者去麥當勞時嘗試點這個巨大的三明治。「麥當勞的員工們都知道它是什麼，無論他們是否願意承認，都是這樣地稱呼它」，哈拉茨同時也想知道，「如果去麥當勞點一份McGangBang，他們會知道這是什麼嗎？他們會知道如何製作它嗎？他們會如何給你？」。

哈拉茨進一步詢問，如果你從當地的麥當勞訂購了一份McGangBang，他很好奇現在要花多少錢？在過去，你可以僅花2美元（約台幣62元）訂購這個「怪物」。

該影片底下，引起網友們紛紛留言，「為什麼聽起來這麼好吃」、「大學時期就靠它生活」、「當時在麥當勞工作時，客人會要求幫他們組裝」。而對於哈拉茨提出的疑問，影片中有網友做出反應，「McGangBang仍是我的常規訂單，以前兩個人的價格是4美元（約台幣125元），但現在兩個人的花費約為9美元（約台幣283元）。」