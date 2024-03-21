快訊

聯合報社論／蔡總統八年能源轉型 以大漲電價回敬全民

MLB／大谷翔平貼身翻譯水原一平承認涉賭足球、NBA 驚人年薪曝光

絕望母親的漫長尋子路：烏克蘭作家瓦庫連科之死

微波爐能用多久？日本官方調查揭正確答案「不是兩千小時」

聯合新聞網／ 綜合報導
微波爐會隨著時間和使用次數逐漸劣化，維修費也不便宜。圖／Ingimage
微波爐會隨著時間和使用次數逐漸劣化，維修費也不便宜。圖／Ingimage

許多家電常常隨著時間和使用頻率，效率逐漸劣化，甚至因為內部零件壽命到期，出現再也無法啟動的狀況等等。日本網站「All About」近來就分析，許多家庭常有的「微波爐」，關於使用壽命上一些該注意的地方。

報導指出，微波爐最容易產生問題的，是負責發散微波的裝置「多腔磁控管」。坊間曾有多腔磁控管的壽命，約相當於2000小時的說法，但除了部分產品以外，並沒有全面被家電商所證實。

由於多腔磁控管損毀後，更換的維修費約落在2萬日幣左右（約相當於新台幣4207元），因此比起維修，更多消費者寧願購買全新的微波爐。除此之外，微波爐的按鍵、門等等同樣也是容易故障的地方。

根據日本總務省統計局的調查，微波爐的耐用年數平均大概落在6年左右。因此家電商指出，如果微波爐已經使用6年左右，就可能該考慮換新了。而微波爐體積龐大，一般而言不會視為普通可燃垃圾，因此最好在丟棄時事先查詢，瞭解當地的回收方式等等再進行處理。

微波爐 日本

延伸閱讀

比婚內更幸福！日調查過半離婚者自認壓力減輕 逾9成不想再婚

8旬老翁誤食洗衣球「化學性肺炎」喪命！醫揭平時使用該養成一習慣

模仿惡質YTR「當英雄」…日本新世代國中生最常惹出3大麻煩

藝術家實測有效！防沉迷手機4步驟「換色」 注意力不再被吸走

相關新聞

微波爐能用多久？日本官方調查揭正確答案「不是兩千小時」

許多家電常常隨著時間和使用頻率，效率逐漸劣化，甚至因為內部零件壽命到期，出現再也無法啟動的狀況等等。日本網站「All About」近來就分析，許多家庭常有的「微波爐」，關於使用壽命上一些該注意的地方。

被低調搶購！「台灣零食」上架美國好市多 外國人驚艷：1周可吃1大袋

美式賣場好市多（Costco）因為蒐羅來自世界各地的美食，而受到消費者喜愛。近期就有外媒報導，台灣「這款零食」在美國好市多限量上架，旋即引發美國消費者的搶購熱潮，還有外國網友發文激推：「一周可以吃掉一整袋。」

示警Buffet吃到飽「避開1類食品」 專家曝內情：最容易被汙染

不少人會趁著假期，與家人或親友到吃到飽餐廳大快朵頤，然而據外媒報導，在人們大啖美食的時候，仍須留意吃下肚的東西。有專家揭露較少被注意到的NG行為，建議用餐民眾在享用自助餐時，應避免取用某些醬料。...

快臨盆收離婚函...韓女控老公帶小三人間蒸發 13歲兒1句話結局大反轉

日前一名40多歲女子拍片控訴，與老公結婚16年被小三插足，丈夫在她即將生第4胎時提出離婚。她不僅產後三周被趕出家門，還完全不知道家中4個小孩近況，老公甚至不接電話，帶著孩子、小三一起...

英航空服員「拉鳳眼、模仿口音」 嘲笑陸客影片瘋傳！引爆怒火遭開除

英國航空（British Airways）兩名空服員拍攝種族歧視影像，用比出拉鳳眼跟模仿中國大陸口音，嘲笑亞洲乘客。影像...

亞洲5城市上榜！「退休天堂」超高CP值曝光 3房海景公寓萬元有找

隨著國人越來越長壽，如何規劃退休生活至關重要。美國雜誌近期就整理了13個號稱「最佳養老地點」的城市，其中光是亞洲就有5個國家上榜，最低只需要每月支付300美元（約新台幣9571元），即可享有一套可欣賞山海景的3房公寓，且生活成本對外國人來說十分友好，可說是CP值頗高的「退休天堂」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。