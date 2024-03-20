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74歲老翁慘遭好友毒手！恐怖情侶檔殺人棄屍 瘋狂冒名刷卡買奢侈品

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一名74歲的老翁因為交友軟體，認識一對恐怖情侶，不但錢財被騙還慘遭毒殺。示意圖／ingimage
美國一名74歲的老翁因為交友軟體，認識一對恐怖情侶，不但錢財被騙還慘遭毒殺。示意圖／ingimage

美國一名74歲的老翁慘遭殺害，兇手是老翁透過網路交友軟體認識的情侶，2人不但殘忍殺害老翁，還在認識期間對老翁進行金錢詐騙，老翁付出的好心換來只有致命的狠毒。

根據外媒報導，華盛頓州74歲的柯蒂斯（Curtis Engeland）被家人通報失蹤，儘管警方有將失蹤案往綁架的方向追查，但調查後不幸的消息傳回，在距離家鄉100英里遠的城市發現了柯蒂斯的屍體。

警方調查指出，犯人是32歲的菲利普（Philip Brewer）與他47歲的女友克莉絲汀娜（Christina Hardy），2人與柯蒂斯認識數個月，期間設局對柯蒂斯進行金錢詐騙。1月的時候柯蒂斯與情侶檔第一次見面，3人相約在柯蒂斯家看電影，在看電影時柯蒂斯睡著了，醒來後發現家中許多錢財不翼而飛，菲利普和克莉斯汀娜不知所蹤，當時柯蒂斯便有報警遭到偷竊。

警方稱，2月23日菲利普與克莉絲汀娜再次前往柯蒂斯家與他對質，也就是在那天2人將柯蒂斯殺害，他們先是用芬太尼毒害柯蒂斯，但發現柯蒂斯沒有因此身亡後，2人用刀刺進柯蒂斯的脖子徹底殺死他，隨即將他的屍體棄屍在100英里外的城市。

殺了柯蒂斯之後，菲利普與克莉絲汀娜用柯蒂斯的手機發送簡訊給親友，聲稱接下來他會消失一段時間，在此期間他將住家租給克莉絲汀娜。但柯蒂斯的親友表示柯蒂斯是名退休的英語教授，平時傳簡訊用詞精確、文法嚴謹，可是他們收到的簡訊卻充滿錯誤。

此外柯蒂斯的鄰居也稱他愛貓如命，絕對不會無緣無故拋下他的貓咪消失，因此親友們報警柯蒂斯失蹤。

警方表示在接獲報案後柯蒂斯的手機仍然傳送不少訊息，營造一種他還在跟別人聊天的假象，而且還有許多奢侈品的消費紀錄，甚至刷卡買了輛2萬5千美元（約新台幣80萬元）的車。事後警方證明這些全都是由菲利普和克莉絲汀娜所為，2人在殘忍殺人後還大搖大擺的花用被害人的錢財。

目前菲利普與克莉絲汀娜被指控一級謀殺罪、一級綁架罪、身分偷竊等罪刑。

殺人 綁架 美國

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