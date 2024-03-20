兇手躲了44年！19歲女大生遭性侵殺害 警方靠「口香糖」確認DNA逮人

美國奧勒岡在1980年有位19歲的女大學生遭到殺害，時隔44年，警方終於破獲這樁懸案，逮捕了今年60歲的兇手。

根據外媒報導，今年60歲的羅伯特（Robert Plympton）被控為謀殺芭芭拉（Barbara Mae Tucker）的兇嫌，當年19歲的芭芭拉被羅伯特性侵並殘忍的毆打致死，但受限於44年前的科技侷限，那時的檢警沒有足夠有利的證據將羅伯特逮捕歸案。

但案情到了2021年時有了轉機，當地的警探透過羅伯特嚼食過的口香糖，採集到了他的DNA數據，並將數據和在芭芭拉的遺體上採驗到的樣本進行對比，確認了羅伯特就是對芭芭拉實施暴行的惡徒。

1980年的1月15日晚上，芭芭拉原本預計要去社區大學上課，但她卻被目擊者看到從森林逃跑，隨後一名男子很快跟上她並將人拖回樹林裡，隔天芭芭拉的屍體就被人發現遭到棄置在停車場中。根據當時的警方調查報告顯示，芭芭拉與羅伯特並不認識。

芭芭拉的家人在得知殺害她的兇手終於被捕時非常激動，她的姊姊蘇珊（Susan Pater）受訪時表示「曾經有一度我們認為或許兇手已經死了，可能這件案子永遠都會是懸案，但我還是由衷的希望案件能被破獲，特別希望我的父母能親眼見證這個瞬間」；而承辦該案的警探則說「我發過誓一定會將案子破了」，他曾向芭芭拉的家人保證，除非將案件解決、犯人逮捕，不然他不會退休。

時隔44年，兇手羅伯特終是難逃法網。