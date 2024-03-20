清潔工發現行李袋驚見「幼童屍體」嚇壞 警方：嚴重腐爛遭棄置許久

美國費城發生一起駭人聽聞的悲劇，一群清潔工在清掃街區時，發現一個行李袋，打開後發現行李袋中竟塞著一具幼童的屍體，而且屍體嚴重腐爛，報警處理後經初步判斷死者是一名年紀大約2至4歲的孩童。

根據外媒報導，當地警方於周一早晨接獲報案，一群清潔工在清掃西費城的街區時，於小巷中發現一個行李袋，打開後赫然發現裡面竟裝著一具腐爛的屍體，一群人大驚之下慌忙報警，警方到達現場後確認死者是一位年齡介於2到4歲的男孩，但是因為屍體糟糕的腐爛程度，一時之間很難判斷確切的死因與死亡時間。

警方表示，目前僅能推斷該行李袋被棄置一段時間了，因為遺體腐壞，所以追查上會有點困難，但他們仍會盡速將兇手繩之以法，也將排查是否與該地區的失蹤兒童案件有關。案件被報導後，引起當地居民震驚，紛紛表示難以置信自家附近會出現如此恐怖的棄屍殺童事件，當地民眾接受採訪時說「沒有任何一個孩子應當被這樣對待，這太殘忍了」、「希望警方能盡快抓到兇手，也希望警方能早日查出這個男孩是誰，能讓孩子好好安息」。

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