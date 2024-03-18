調查：巴西基督徒網紅 影響力日增

巴西基督徒網紅的粉絲人數可觀，超越傳統聖職人員！根據調查發現，在諸如YouTube等社群媒體上經營頻道的巴西基督徒，擁有相當可觀粉絲人數，其影響力甚至超越牧師等傳統神職人員。不過，專家呼籲，在資訊氾濫時代，有意深入認識宗教的粉絲應對於內容更加謹慎查驗。

調查透露趨勢

據《今日基督教報》報導，2項調查顯示出一種趨勢，巴西基督徒YouTuber與播客比當地教會領導人或大型教會牧師更有影響力。

首先，民調機構Quaest公布的結果顯示，從知名度、互動參與率與動員程度來看，正統教會的領袖比網紅遜色，例如JesusCopy YouTube頻道比巴西第四大教會「普世神國度教會」創辦人馬塞多還受歡迎，播客節目Bibotalk的影響力也比巴西主教羅多瓦略還高。

另一項Nosotros執行的調查也發現，傳統福音派的聲音往往在線上討論中更加孤立，影響力也較小。創辦人施皮爾說，「像是民意代表費利西亞諾或馬塞多等意見領袖在網路中並不突出，但歌手和牧師Eyshila，或牧師兼歌手Midiam Lima則是這個領域最有影響力的聲音之一。」

素質好壞是問題

雖然社群媒體可順手推舟，讓基督教信仰在網路上更獲得注意與接受，但也會有素質好壞的問題出現。例如2021年成立的「Movimento Galpão」每週為青少年提供禮拜並透過社交媒體為數千名觀眾直播。該運動的代表博納托在Instagram上擁有14.5萬名粉絲，但去年9月他被指控涉嫌性侵遭逮，也重創該組織形象。

對此，神學家西凱拉表示，問題在於網紅缺少適當的神學訓練與牧會經驗，「使徒保羅曾提醒教會新手擔任領導的風險。提摩太前書3:6說：『初入教的不可作監督、恐怕他自高自大、就落在魔鬼所受的刑罰裡。』」

勿妖魔化社群媒體

據《聖保羅頁報》報導，巴西網紅喬丹娜(Jordana Lopes Vucetic)在Instagram粉絲140萬人，TikTok粉絲高達380萬人，她分享的內容包括成人生活遭遇的挑戰或是獨立的成就感等，內容也大多圍繞在她信基督教後的轉變。

平時喬丹娜與她的粉絲維持良好的關係，許多人留言表示受到她的影響而重回教會。她強調，「沒有理由妖魔化社群媒體，它是上主賜予我們擴展上帝國度的工具。」

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