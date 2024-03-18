高級咖啡豆將告缺 耐熱品種備待開發

高級咖啡豆恐成絕響！全球約7成的咖啡都是由「阿拉比卡豆」製成，因為其風味受到民眾喜愛，更被視為高級品種，但該品種也有不耐寒、抵抗蟲害能力弱的缺點。隨著全球暖化，阿拉比卡豆只會愈來愈少。包括越南等國業者開始試著改良其他更耐熱的咖啡豆，盼能滿足逐漸擴大的缺口。

咖啡的品種主要可以分為「阿拉比卡」跟「羅布斯塔」。根據世界咖啡組織，全球7成咖啡產量為阿拉比卡豆，羅布斯塔僅占3成，主要的差距就是在口感風味上，阿拉比卡咖啡還是略勝一籌，經濟價值也較高。

高級咖啡告缺

不過阿拉比卡豆需要較寒冷的生長環境，在全球暖化的趨勢下，產量逐漸減少。《Saveur》報導，羅布斯塔咖啡豆不僅單位產量比較高，對疾病與害蟲的抵抗力也比較強。

《半島電視台》報導，全球第二大的咖啡種植國越南大多種植羅布斯塔豆，面對氣候變遷，生產商也正設法改變「羅布斯塔比較難喝」的偏見。

過去，越南咖啡加工產業都是提供速成即溶咖啡，所以對咖啡豆的品質相對沒有要求，長期都是「量多價低」的經營策略。然而，如越南的Aeroco咖啡種植園等地都試著種植「優質」的羅布斯塔。

羅布斯塔拚轉型

烘焙公司「Paradise Coffee Roasters」開始進行羅布斯塔咖啡「訂閱」服務，隨著品質與加工方式改變，羅布斯塔咖啡也能獲得果香味、焦糖味等不同口感，同時又不會過度酸澀。

公平貿易組織國際氣候變遷組顧問利索斯說，隨著氣候變遷不利於阿拉比卡咖費生長，全球業者明白咖啡產業需要轉型，並於新地點種植高品質的羅布斯塔咖啡豆。

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