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五分鐘評估風險！美國數十萬乳癌資料模型 可估罹患機率

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

女性民眾只要花五分鐘填寫資訊，就能評估罹癌乳癌風險！目前美國國家癌症研究所網站提供篩檢工具，模型參考幾十萬名女性的健康數據，從產齡、家族史、月經開始的年紀等資訊擬定的題目，就能評估女性罹患乳癌的風險，更有演員藉此發現自己罹患癌症。

乳癌風險免費評估

衛報》報導，乳癌風險評估會考量患者的醫療、家庭與生育紀錄，計算女性罹患乳癌的機率。曾於2023年初確診乳癌的女演員奧莉薇亞穆恩透露，她罹患乳癌期間動了4次手術，也切除了乳房，根據她填寫資料後的紀錄，「她罹患乳癌的終生風險為37%」。

研究所提供的工具名為《蓋爾模型》是由NCI 癌症流行病學和遺傳學部門研究員蓋爾命名，用來評估罹患乳癌的風險指數，需要的數據包括：年齡、月經開始與生孩子的年齡、親屬罹患乳癌的人數、進行乳房切片的次數等數據。目前該模型可以在網站上免費使用。

提早用藥降風險

隆巴迪綜合護理中心腫瘤學教授佩許金表示，如果民眾使用篩檢工具後，風險高於平均水準，就應該跟醫事人員溝通，考量加強乳癌篩檢的程序、使用藥物降低罹癌風險，甚至進行基因檢測。

然而，評估測驗仍存在一定的局限，建立該檢測工具的數據大多數來自於白人女性，雖然也能有效檢驗非裔、亞裔或西班牙裔的女性，但有可能出現低估的狀況。

CNN》報導，美國預防服務工作小組提議，所有罹患乳癌風險高於平性的女性在40歲時，就應開始接受乳房X光檢查。紐約大學格羅斯曼西學院教授奧菈茨表示，資訊可以給民眾更多的準備，如果民眾檢驗出高風險，可以就會轉向健康飲食，減少酒精、香菸等致癌物。

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