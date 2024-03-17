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欲伐數千棵樹木…東京推動都市再開發計劃 遭各方強烈反對

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
日本東京都政府自宣布「神宮外苑再開發計畫」以來面臨眾多阻力。（Photo by Meiji Jingu Gaien Garden FB）
日本東京都政府自宣布「神宮外苑再開發計畫」以來面臨眾多阻力。（Photo by Meiji Jingu Gaien Garden FB）

日本東京都政府因推動都市再開發計劃，將砍伐數千棵樹木以建造高樓，引起當地律師團體激烈反對！日本律師協會14日發表聲明指出，政府砍樹的環境評估缺乏「科學客觀驗證，並使用錯誤的研究方法。」包括建築師、環保人士和學者在內的數百名專家，透過公開信和請願活動，要求暫停開發計畫。

神宮外苑要重建

日本時報》報導，自東京都政府宣布「神宮外苑再開發計畫」以來面臨眾多阻力，尤其針對潛在綠地損失和數千棵樹砍伐，以及歷史悠久的銀杏樹造成嚴重威脅，導致社運人士反對，並已經引起國際古蹟遺址理事會的批評。

開發商和東京都政府表示，該計畫的目標是確保擁有百年歷史的體育和娛樂設施、博物館和綠地能夠長期使用。東京都政府支持此計畫的原因，包括設施老化、綠地和行人開放區域有限、無障礙通道及基礎設施不足等。然而，該項目預計約需十年時間完工，耗資超過3000億日圓。

但批評者表示，該計劃沒有充分考慮對環境、文化和利害關係人的影響。

缺乏客觀科學依據

美聯社》報導，日本律師協會敦促東京都政府，暫停對該市的公園區進行有爭議的重建。儘管東京政府尚未正式停止該計畫，但開發商已自願推遲部分項目，包括砍伐樹木。主要開發商三井不動產表示，他們正重新審查該計畫造成的影響，並努力提高透明度和與公眾的溝通，盼獲取社會的理解。【更多精采內容，詳見

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