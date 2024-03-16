懷疑出軌起爭執…26歲女模大怒刺死男友 事發影片一度瘋傳

馬來西亞發生情殺案。1名26歲兼職女模特兒懷疑同齡男友另結新歡，因而大起問罪之師，大怒下持刀刺傷男友，傷者送院搶救不治，警方在醫院拘捕涉案女子。

網上一度流傳相關影片，顯示死者身上不斷流出鮮血，倒臥屋內捂住傷口和呻吟，女友不斷安撫和檢查傷勢，而且嘗試為他擦拭鮮血，死者友人質問「妳（女嫌犯）到底對他（死者）做了什麼？」。

消息稱，26歲女嫌犯是1名前醫學系大學生，沒有犯罪前科，案發時是兼職女模特兒，並和1名印裔兼職攝影師交往，交往3年，但沒有同居，本月11日早上，女疑犯因懷疑男友有小三，所以他們在其中1人租住的單位內發生爭執，有人大怒持刀傷人，送院搶救不治，醫生於是報警。

瓜拉冷岳警區主任阿末禮萬警監交代案情指，男傷者先被送往私人診所接受急救，繼而轉送至賽城醫院急症室，醫生見男傷者左手腕和左腳遭利刀捅傷，為他進行約30分鐘心肺復甦，最終失去心跳和任何反應，宣告當日上午7時25分死亡，醫生上午9時41分報案。

警方中午12時30分在醫院拘捕涉案女子，援引刑事法典第302項條文（謀殺罪）調查案件，翌日（12日）獲准延扣疑犯6日，直至本月17日，阿末禮萬促請公眾切勿揣測案情，希望有相關資訊的人士可以聯絡警方。

據了解，社交媒體一度流傳數段案發現場的影片，死者未喪命前仍然能夠行動，但身上不停流血，沒多久渾身浴血倒臥屋內，同時手掩傷口和痛苦呻吟，女嫌犯在旁邊不斷安撫男友，除了檢查其傷勢之外，還嘗試為他擦拭鮮血，隨後更取布掩蓋男友，聲稱要送他去醫院。

其間有人詢問女疑犯發生何事，更稱「他（死者）是我的朋友，妳（女嫌犯）到底對他做了什麼？」，社交媒體目前未見有關短片，相信因情節血腥而被刪除。

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文章授權轉載自《香港01》