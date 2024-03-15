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這樣的營養午餐連校長都生氣了 心酸曝：他們一天中唯一的熱飯

聯合新聞網／ 綜合報導
https://news.sky.com/story/southampton-headteacher-criticises-food-at-his-own-school-13093942
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英格蘭南部漢普郡南安普敦市西部（Southampton City）的紅橋社區高中（Redbridge Community School），近日校長傑森·阿什利（Jason Ashley）為學校的營養午餐不佳，親自寫信給家長，並表示：「如果我自己孩子的學校提供這種食物，我會非常生氣」。

外媒《天空新聞》報導，英格蘭一間社區高中的營養午餐，連校長都看不下去了。他親自寫信給所有家長表示，對於營養午餐供給學生的食物完全無法接受，「如果我自己孩子的學校提供這種食物，我會非常生氣」，「我希望您和我一樣憤怒和失望，對於用辛苦賺取薪水支付學費的家長而言，我只能深表歉意。雖然現在無論我說什麼或做什麼，都可能於事無補，但我認為您有知情的權利」。

校長曝光該校的營養午餐內容，其中包括可見烤馬鈴薯、薯條和一些烤肉，他並問：「烤個馬鈴薯很難嗎？」校長還表示，除了食物內容不佳，也發現價格雖然上漲，但份量卻縮水了。他並稱，雖然管理食物的委員會曾經到訪學校視察營養午餐的供應情形，但只是改善了數日，沒多久又開始恢復原來的食物內容。

因為是社區學校，所以紅橋社區高中無法對供餐的「查特維爾斯餐飲公司」(Chartwells)要求更換食物內容，雖然為此已召開多次會議討論，但卻毫無進展。校長並稱，之所以十分積極想改善的原因是，這裡有一半的學生是依靠免費的學校午餐過活，「對於部分學生來說，這是他們一天中唯一能吃到的熱飯」，他只希望孩子能吃飽。

營養午餐

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