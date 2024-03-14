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企鵝也確診了！禽流感恐波及南極洲 專家憂1原因釀疫情快速傳播

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
隨著全球禽流感肆虐，連南極大陸周圍島嶼也出現確診的企鵝個案。（Photo by Gareth Edwards on Flickr under C.C. License）
隨著全球禽流感肆虐，連南極大陸周圍島嶼也出現確診的企鵝個案。（Photo by Gareth Edwards on Flickr under C.C. License）

南極大陸周圍的企鵝確診了！隨著全球禽流感肆虐，連南極大陸周圍島嶼也出現確診的企鵝個案。專家警告，企鵝彼此生活相當接近，恐導致禽流感快速傳播，且南極洲附近島嶼生物多樣性驚人，但生態系統相對脆弱，需要持續監測該地區的互相感染疫情。

企鵝感染禽流感

BBC》報導，南極大陸附近的南喬治亞島上，已出現許多海鳥與哺乳動物感染禽流感，現在連國王企鵝與巴布亞企鵝都出現確診個案。

英國南極調查局鳥類生態學家拉特克利夫擔憂指出，該島嶼海岸周圍的野生動物集中程度非常高，有多種企鵝、信天翁和海豹，如果禽流感在全島蔓延，並導致極高的死亡率，恐引起全球範圍的保育問題。

研究指出，南喬治亞島為地球上所有生態系統中生物多樣性水平最高的地區之一，海洋物種數量超過了加拉巴哥群島等知名地區。但南喬治亞島海洋生態系統被認為是脆弱的。

持續監測

衛報》報導，目前爆發的禽流感為H5N1，是高度傳染性的病毒變種，估計至2021開始，已導致數百萬隻野生鳥類死亡，更導致英國、歐洲大陸、南非和美洲的鳥類數量銳減。研究人員也警告，如果禽流感蔓延到南極偏遠的企鵝族群，恐造成「現代最大的生態災難」。

禽類病毒專家布耶爾表示，企鵝彼此生活的距離非常接近，所以可能會快速傳播病毒。持續監視物種族群變化是關鍵，目前南極水域附近有許多船艦協助監督，並對出入南極大陸的人員進行更多管制。

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企鵝 南極 禽流感

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