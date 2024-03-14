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一家四口墜樓亡！搭電梯上22樓 父吻別妻小後綁繩帶走全家性命

香港01／ 撰文：布萊恩
印尼發生恐怖命案，一家四口乘搭升降機後，分別被綁上繩，一同從大廈22樓頂樓墮下死亡。圖／網路照片
印尼發生恐怖命案，一家四口乘搭升降機後，分別被綁上繩，一同從大廈22樓頂樓墮下死亡。圖／網路照片

印尼發生恐怖命案，一家四口乘搭電梯後，分別被綁上繩子，一同從大廈22樓頂樓墜下死亡。現場監視器（CCTV）畫面發現，一家四口中的父親於升降機內逐一親吻了妻子及2名孩子，之後就從大廈頂樓墜下。警方初步調查指出，事件屬於集體自殺，正調查輕生原因。

綜合外媒報導，事發於3月9日下午4時許，地點在印尼雅加達彭賈林安區（Penjaringan）安順塔住宅大廈（Teluk Intan Tower Apartment），4名死者分別是50歲父親，52歲妻子、13歲兒子、16歲女兒。

警方初步調查指出，是次為集體自殺事件，正調查死者輕生原因。圖／網路照片
警方初步調查指出，是次為集體自殺事件，正調查死者輕生原因。圖／網路照片

據報，當時大樓保全聽到一聲巨聲，前往查看，發現該一家四口墜樓，報警求助。4人頭部受傷、全身骨折，當場死亡，其中父親與女兒雙手用繩綁在一起，母親則與兒子綁在一起。

警方翻查現場監視器發現，該一家四口當時下午4時02分許駕車抵達涉事大樓停車場，2分鐘后走到電梯；乘搭電梯期間，父親逐一親吻了妻子及2名孩子額頭，疑似吻別，隨後收走各人手機，離開電梯。另1段監視器畫面看見，4人之後一同從大樓頂樓墜下。

警方初步調查指出，此次為集體自殺事件，正調查死者輕生原因。警方又說，該家庭於涉事大樓擁有1個單位，但已2年沒有入住。

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文章授權轉載自《香港01》

印尼 命案 雅加達

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