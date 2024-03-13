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鞋子掉到鐵軌上 女子為救愛鞋觸電險喪命

聯合新聞網／ 綜合報導
迪奴莎觸電後手臂上留下大片傷疤，所幸撿回一命。圖擷自太陽報
迪奴莎觸電後手臂上留下大片傷疤，所幸撿回一命。圖擷自太陽報

英國一名女子近期分享自己多年前的事故。15歲那年她在行經火車軌道時，不慎讓鞋子掉落鐵軌。為了搶救愛鞋，她不顧安危跳下軌道撿鞋子，沒想到導致她嚴重觸電。雖然女子幸運倖存下來，手臂上卻留下大片疤痕，於是決定分享自身經歷，希望提醒民眾注意安全。

據《太陽報》（The Sun）報導，今年23歲的迪奴莎（Dinusha Ilanperuma）在15歲那年跟朋友出門喝酒。當時有點微醺的她準備搭火車回家，赤腳拿著高跟鞋走在月台上，不過鞋子卻不小心掉到鐵軌上。

迪奴莎說她確定火車還要再5分鐘才會進站，所以以為自己是安全的，便決定跳下鐵軌撿鞋，但她不知道的是即使在那麼短的時間內，鐵軌也已經通電，導致她撿鞋時不小心觸電。

當時她被電到不停顫抖，雖然因為酒醉，她不記得有多痛，但直到現在她都還記得手臂觸電燒焦的味道。迪奴莎說朋友當時甚至看到她手臂被電到出現火花，一行人趕緊連絡緊急部門阻止火車進入並切斷電源。

現在迪奴莎的手上留下一大片傷疤，雖然幸運撿回一命，但她對於自己當時愚蠢的行為感到十分後悔。現在她不只教自己的孩子要留意火車站的安全，也希望透過媒體報導提醒民眾。

火車

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