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拉麵加點8顆鵪鶉蛋！男漏看2關鍵字 端上桌驚變「爆蛋餐」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名日本民眾點拉麵為了加點8顆鵪鶉蛋，買了8張鵪鶉蛋配料券，沒想到拉麵端上桌讓他傻眼了。圖／擷自X平台
一名日本民眾點拉麵為了加點8顆鵪鶉蛋，買了8張鵪鶉蛋配料券，沒想到拉麵端上桌讓他傻眼了。圖／擷自X平台

拉麵店用餐時，除了點擇拉麵的湯頭、麵條之外，有些客人還會加點蔥、海苔、叉燒等配料。日前一名日本網友表示，他去一間店點一碗拉麵，還興奮地買配料券加點8顆鵪鶉蛋，結果拉麵端上桌讓他驚呆了，碗裡鵪鶉蛋超爆量，整整有40顆，幾乎看不到拉麵本體，事後才知道是他漏看配料券上的「2個備註字」，才導致這起烏龍。

該名日本網友在X平台發文表示，他有一天去拉麵店用餐，除了點一碗湯麵，還買了8張鵪鶉蛋配料券，想在拉麵裡加8顆鵪鶉蛋，沒想到上菜後直接傻住，他的碗裡堆滿超多顆鵪鶉蛋，蛋多到像極了一座「小山丘」，變成全店最豪華蛋蛋餐，第一眼根本看不到麵條和其他配料。

該名網友震驚之餘才知道漏看配料券上關鍵字，原來鵪鶉蛋配料券有註明，一張券有5顆鵪鶉蛋，而他買了8張券等同於加點了40顆鵪鶉蛋。既然他已經加點，店家只好秉持以客為尊的精神，將40顆鵪鶉蛋勉為其難放入拉麵裡。

配料券上有特別括號註明一張券有5顆鵪鶉蛋。圖／擷自X平台
配料券上有特別括號註明一張券有5顆鵪鶉蛋。圖／擷自X平台

貼文曝光後引發熱烈討論，消息也被粉專「魚漿夫婦」轉載至台灣社群上，許多網友紛紛笑翻留言，「財富自由的拉麵」、「蛋蛋富翁」、「數學題裡的點菜人」、「鵪鶉蛋爆發麵」。

雖然該則事件看起來很有趣，但也暗藏風險，魚漿夫婦在貼文提醒，吃鵪鶉蛋一定要特別注意，入口時必須好好咬過再吃，「之前日本有小朋友吃鵪鶉蛋發生事故，很讓人難過」。

拉麵 日本

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